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Dünya
AA 03.09.2026 16:15

Libya'nın başkenti Trablus'ta petrol deposuna İHA saldırısı düzenlendi

Libya'nın başkenti Trablus'ta petrol tanklarının bulunduğu bölgeye insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta petrol deposuna İHA saldırısı düzenlendi

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı Brega Petrol Pazarlama Şirketinden yapılan açıklamada, Trablus'ta havaalanı yolu üzerindeki petrol tanklarına İHA ile düzenlenen saldırının kınandığı ifade edildi.

Saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı kaydedilen açıklamada, ilgili ekiplerin bölgenin güvenliğini sağladığı aktarıldı.

Brega Petrol Pazarlama Şirketi Sözcüsü Ahmed Misillati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu tesisteki bazı petrol nakil boruları ile 220 ve 213 numaralı petrol tanklarının zarar gördüğünü söyledi.

Teknik ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Misillati, olayın tedarik ve dağıtım operasyonlarını etkilemediğini belirtti.

Misillati, şirketin iç piyasaya yakıt teminine 24 saat aralıksız devam ettiğini, yakıt tedarik sisteminde herhangi bir aksama olmadığını sözlerine ekledi.

Trablus'un batısındaki Zaviye kentinde de ağustos ayının başında petrol tesislerine silahlı gruplar tarafından kamikaze İHA'larla saldırılar düzenlenmiş, bir petrol deposundaki dizel tankında yangın çıkmıştı.

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