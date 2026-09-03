Almanya son yıllarda artan sabotaj ve hibrit saldırılardan Rusya'yı sorumlu tutuyor

Alman makamları Rusya'nın, yalnızca siber saldırı ve dezenformasyon yöntemlerine değil, kritik altyapı ve askeri tesisleri hedef alabilecek sabotaj faaliyetlerine de başvurduğunu ileri sürüyor.

Hükümet üyelerinin ve yetkililerin çeşitli olaylara ilişkin açıklamalarında Rus istihbaratının Almanya'daki faaliyetlerine dikkat çekilirken, bazı vakalarda Rusya bağlantısı henüz kanıtlanmış değil.

Alman Federal Meclisinin (Bundestag) bilişim sistemleri Mayıs 2015'te geniş çaplı bir siber saldırının hedefi oldu. Saldırı nedeniyle Meclisin bilişim altyapısının önemli bölümü günlerce kullanılamadı.

Alman hükümeti daha sonraki yıllarda saldırının arkasında Rus askeri istihbarat servisi GRU'ya bağlı APT28 grubunun bulunduğunu açıkladı.

Rusya'nın 2022'de Ukrayna savaşını başlatmasının ardından Almanya'nın kapsamlı dezenformasyon operasyonlarının da hedefi haline geldiği ileri sürüldü.

Mayıs 2022'den itibarenkKoordineli dezenformasyon kampanyası olduğu iddia edilen olayda Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bild, Welt, Süddeutsche Zeitung ve Tagesspiegel gibi Alman medya kuruluşlarının internet siteleri taklit edilerek sahte haberler yayımlandı.

Sosyal medya üzerinden de sahte hesaplar, manipüle edilmiş videolar ve gerçek siyasi açıklamaların değiştirilmiş versiyonları kullanılarak Ukrayna, enerji fiyatları, göç ve Alman hükümetine yönelik güven gibi konularda kamuoyunun etkilenmeye çalışıldığı savunuldu.

Nisan 2024'te Almanya'da iki Alman-Rus çifte vatandaşının Rus istihbaratı adına sabotaj hazırlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınması, Moskova'ya yönelik suçlamaların fiziksel saldırı hazırlıkları boyutuna taşındığını gösterdi.

Şüphelilerin Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği askeri desteği hedef alabilecek eylemler planladığı, askeri tesisler ile ABD'nin Grafenwöhr'deki askeri eğitim merkezinde keşifler yapıldığı iddia edildi.

Leipzig-Halle Havalimanı'nda Temmuz 2024'te DHL kargo merkezinde bir paketinin alev alması, Almanya'daki sabotaj tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı.

Paketin içinde kendi kendine devreye giren bir yangın düzeneği bulunurken, benzer paketlerin İngiltere ve Polonya'da da yangına yol açması üzerine olayların koordineli bir sabotaj operasyonunun parçası olabileceği değerlendirildi.

Alman güvenlik makamları, olayların arkasında Rus istihbaratı tarafından kullanılan "düşük seviyeli ajanların" bulunabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Alman Hava Trafik Kontrol Kurumunun (DFS) idari bilişim sistemleri de Ağustos 2024'te siber saldırıya uğradı.

Saldırının hava trafiğini doğrudan etkilemediği açıklanırken, Alman makamları saldırıyı GRU bağlantılı APT28 grubuna atfetti.

Olayın, Almanya'daki hükümet kurumları ve şirketleri hedef alan daha geniş bir Rus siber casusluk kampanyasının parçası olduğu iddia edildi.

Almanya hükümeti, iktidar ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) yönetim kadrosuna yönelik siber saldırının da APT28 tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Federal Başsavcılık, üç Alman-Rus vatandaşına Rus istihbaratı adına faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla dava açtı.

Sanıklara, sanayi tesisleri ve askeri altyapıya yönelik patlayıcı ve kundaklama saldırıları hazırlama suçlamaları yöneltildi.

Soruşturmada ana şüphelinin Rus istihbarat mensubu olduğu belirtilen bir kişiyle Almanya'daki sabotaj eylemlerini görüştüğü öne sürüldü.

Alman makamları, Rusya bağlantılı "Storm-1516" adlı dezenformasyon ağına da dikkat çekti.

Operasyonda sahte haber siteleri, yapay olarak üretilmiş görüntüler, sahte tanık anlatımları ve sözde araştırmacı gazetecilik içerikleri kullanıldığı belirtildi.

Alman hükümeti, kampanyayı Rusya ile ilişkilendirerek operasyonun 2025 Bundestag seçimlerini etkilemeyi ve Almanya'nın siyasi istikrarını zayıflatmayı amaçladığını açıkladı.

Almanya'daki Rusya suçlamalarının en son ve dikkat çekici halkalarından biri Leipzig/Halle Havalimanı'nda yaşandı.

4 Ağustos 2026'da havalimanı yakınında, Ukrayna'ya ait kargo uçaklarının bulunduğu bölgede patlayıcı yüklü bir İHA bulunduğu bildirildi.

Alman hükümeti 1 Eylül'de olayın arkasında Rusya'nın bulunduğunu açıkladı.

Berlin, olayın yöntem ve organizasyon bakımından Rusya'nın daha önceki hibrit operasyonlarıyla benzerlik taşıdığını belirtti.

Bu açıklama, Almanya'nın Rusya'yı kendi topraklarında gerçekleşen fiziksel bir saldırı girişiminden doğrudan sorumlu tuttuğu en ciddi son örneklerden biri olarak öne çıktı.

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı, Rusya'nın Almanya'ya karşı sabotaj, siber saldırı, casusluk, siyasi nüfuz operasyonları ve dezenformasyon yöntemlerini birlikte kullandığı uyarısında bulunuyor.

Teşkilata göre kritik altyapı, ekonomi, siyaset, toplum, bilim, ordu ve dijital altyapı, Rusya kaynaklı faaliyetlerin hedefleri arasında bulunuyor.