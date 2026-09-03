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Ekonomi
AA 03.09.2026 16:36

Altın fiyatlarında son durum

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 927 bin 300 liraya yükseldi.

Altın fiyatlarında son durum

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 848 bin lira, en yüksek 6 milyon 927 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,3 artışla 6 milyon 927 bin 300 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 704 bin 800 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 111 milyon 963 bin 114,59 lira, işlem miktarı ise 453,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 130 milyon 785 bin 112,65 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

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