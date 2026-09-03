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Gündem
AA 03.09.2026 16:55

MİT Başkanı Kalın Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Demiris ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistoklis Demiris ile görüşme gerçekleştirdi.

MİT Başkanı Kalın Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Demiris ile görüştü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Themistoklis Demiris ile geçen hafta Atina'da bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı; sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

İki ülke ilişkilerinin Ege ve Batı Akdeniz, NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele alanlarında kritik önemde olduğu vurgulanan görüşmede, ABD-İran savaşı, Suriye'de yeni dönem, Libya'nın siyasi birliği, Filistin meselesi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden ihlalleri ve işgal politikaları, Suriye ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları ele alındı.

İki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda ortak karara varıldı.

​MİT Başkanı Kalın ve EYP Başkanı Demiris, ikili ve bölgesel konularda servisler arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

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