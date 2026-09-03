Silivri'deki gemi kazasında "uyuyan kaptan" ve "hayalet gemi" bilirkişi raporunda

Marmara Denizi Trafik Ayrım Şeridi'nde 2 Eylül’de meydana gelen kazaya ilişkin hazırlanan rapor, facianın ihmaller zinciri sonucu yaşandığını ortaya koydu.

Bilirkişi raporunda, kazaya karışan tankerlerden "M/T Alsu"nun köprüüstü organizasyonunda ağır ihlaller yapıldığı vurgulandı.

Raporda yer alan tespitlere göre:

Çatışma anında köprüüstünde nöbetçi olan 2. zabitin, gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığı ve olay anındaki vardiyasının bu gemideki "ilk seyir vardiyası" olduğu belirlendi.

Yoğun trafik bölgesinde olunmasına rağmen köprüüstünde zabit dışında hiçbir gözcü veya dümencinin bulunmadığı, bu durumun durumsal farkındalığı azalttığı kaydedildi.

Gemi kaptanının emniyet kurallarına aykırı olarak köprüüstünü terk ettiği ve ancak çatışma sarsıntısıyla uyandığı, köprüüstüne kazadan 7-10 dakika sonra çıkabildiği rapor edildi.

"Hayalet gemi" modunda seyir ve yanlış manevra

Raporda, batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin kusurları ise kazayı fiziki olarak başlatan "aktif tetikleyici etken" olarak tanımlandı. İncelemelere göre, Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) cihazının kapalı veya arızalı olduğu, bu nedenle bölgedeki diğer gemiler için "hayalet gemi" modunda seyrettiği ifade edildi.

Ayrıca, iki gemi arasında yapılan telsiz mutabakatında "iskeleye (sola) kaçma" konusunda anlaşılmasına rağmen, Tuğberk İmamoğlu gemisinin son 0,5 milde mutabakata aykırı olarak aniden sancağa (sağa) dönerek Alsu'nun pruva hattına girdiği tespit edildi.

Hata insan kaynaklı

Meteorolojik verilerin de yer aldığı raporda, kaza anında görüşün açık (6 deniz mili), denizin hafif çalkantılı ve hava şartlarının emniyetli seyre tamamen elverişli olduğu bildirildi. Kazaya sebebiyet veren herhangi bir dışsal doğa faktörüne rastlanmadığı, facianın tamamen "çift taraflı ağır durumsal farkındalık kaybı" nedeniyle meydana geldiği vurgulandı.

10 Mürettebatı arama çalışmaları sürüyor

Çatışmanın ardından iskele tarafından aldığı ağır hasarla süratle batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 personelini arama çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Yapılan kurtarma faaliyetlerinde gemiye ait can salları ve filikanın denizde boş vaziyette bulunduğu bilgisi de raporda yer aldı.

Başsavcılık dosyasına giren raporun sonuç kısmında, "Eğer M/T Alsu emniyet kılavuzuna riayet ederek köprüüstünde tecrübeli kaptan ve gözcü bulundursaydı, bu kaza tamamen önlenebilir veya darbe şiddeti minimuma indirilerek batma engellenebilirdi." değerlendirmesi yapıldı.