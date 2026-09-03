MSB: Suriye'ye yönelik desteğimiz devam edecek

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne'den Mersin'e seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, kurtarılanlara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları söyledi:

"Arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere 7 gemi ve 11 hava aracı ile halihazırda destek sağlanmaktadır. Yine, 2 Eylül'de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan gemi ve mürettebatına yönelik arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri tarafından ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek sağlanmaktadır."

"Birçok ileri teknoloji ürünü milli ve özgün imkanlarla geliştirilmektedir"

Aktürk, BAYKAR'ın yüksek mühendislik kabiliyeti, güçlü AR-GE altyapısı ve yenilikçi yaklaşımıyla farklı harekat ortamlarının ihtiyaçlarına yönelik oyun değiştirici çözümler geliştirdiğini söyledi.

BAYKAR'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif, gözetleme, istihbarat ve taarruz kabiliyetlerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağladığına dikkati çeken Aktürk, gerçekleştirdiği ihracatla da Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki küresel etkinliğini artırdığını vurguladı.

Bu kapsamda BAYKAR tarafından geliştirilen ürünlere ilişkin bilgi veren Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Tam otonom uçuş ve hassas taarruz kabiliyetiyle muharebe sahasında etkinliği kanıtlanan ve 1 milyon 250 bin uçuş saatini geride bırakan Bayraktar TB2, hava hava görevlerinin yanı sıra denizaltı savunma ve su üstü harbi gibi operasyonları başarıyla yürüten Akıncı, kısa pistli gemilerden tam otonom iniş ve kalkış kabiliyetine sahip Bayraktar TB3, dünyada görüş ötesi hava-hava füzesi kullanan ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, tam otonom dikey iniş ve kalkış kabiliyetine sahip Bayraktar KALKAN DİHA, yapay zeka destekli hassas vuruş kabiliyetine sahip Kemankeş 1 ve 2 Mini Akıllı Seyir Füzeleri, Sürü otonomisi kabiliyetine sahip K2 Kamikaze İHA, Mızrak ve Sivrisinek Akıllı Dolanan Mühimmat ile, Bayraktar Mini İHA ve yeni nesil insansız sistemler başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin günümüz ve geleceğin harekat ortamındaki ihtiyaçlarına yönelik birçok ileri teknoloji ürünü milli ve özgün imkanlarla geliştirilmektedir."

Terörle mücadele

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ile tehlikeye karşı mücadelesini sınırlar ve ötesinde kesintisiz şekilde sürdürdüğünü vurguladı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, "Geride bıraktığımız hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur." dedi.

Hudut güvenliğine ilişkin de bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Hudutlarımızda ise 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 575 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 655 olmuş, bu hafta engellenen 1123 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 48 bin 507'ye ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 8,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkılar

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam ettiğini vurguladı.

Bu kapsamda, Suriye'de istikrarın tesisi ve Suriye halkının günlük yaşamının normalleşmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Silahlı Kuvvetlerinin işbirliğiyle Fırat Nehri üzerinde yürütülen ikinci yüzer köprü projesinin 30 Ağustos'ta tamamlandığını bildirdi.

Aktürk, daha önce sel felaketi nedeniyle yıkılan köprünün yerine inşa edilen ve Fırat Nehri'nin iki yakası arasındaki ulaşımın kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak köprünün, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliği ve dayanışmanın somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Aktürk, şöyle devam etti:

"Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir. Diğer yandan, NATO'nun güncel güvenlik ortamına ilişkin iletişim yaklaşımları ile stratejik iletişim alanındaki gelişmelerin ele alınacağı NATO İletişimciler Konferansı 7-10 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da bulunan Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığımızda icra edilecektir. Ayrıca, dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın 1 Eylül Bağımsızlık Günü'nü bir kez daha kutluyoruz."

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bugün Suriye Savunma Bakanı ile Bakanlıkta bir araya geleceği bilgisini verdi.

İsrail

Aktürk, Ortadoğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen İsrail hükümetinin yayılmacı ve saldırgan tutumunu uluslararası kamuoyunun gözü önünde sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'in bir yandan Suriye ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ihlal eden askeri faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Aktürk, şunları kaydetti:

"Diğer yandan Filistin'deki yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmeye devam etmekte, münhasıran Müslümanlara ait Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü de ihlal eden provokatif eylemlerini sürdürmektedir. İsrail’in sadece bölgesel istikrar ve güvenliğe değil, aynı zamanda küresel istikrar ve güvenliğe de zarar veren bu tutumları, bölge halkı nezdinde uluslararası hukuka olan inancı da her geçen gün daha fazla zedelemektedir. Bölgede huzur ve istikrarın tesisi için çaba göstermeye, İsrail’in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz."

Eğitim ve tatbikatlar

Aktürk, daha etkin, daha caydırıcı ve daha hazır bir Türk Silahlı Kuvvetleri için eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü aktardı.

Bu kapsamda 31 Ağustos'ta, Kırklareli'de başlayan Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım Seferberlik Tatbikatı'nın 11 Eylül'e, Portekiz'de başlayan Repmus İnsansız Deniz Sistemlerinin Denenmesi Tatbikatı ise 25 Eylül'e kadar devam edeceği bilgisini veren Aktürk, "7-18 Eylül tarihleri arasında Macaristan'da Air Wolf Hunting Arama Kurtarma, Tunus'ta Phoenix Express Deniz Güvenliği, Bulgaristan’da Triton Mayın Harekatı Tatbikatı ile, Portekiz’de NATO Bold Machina Deniz Özel Harekat tatbikatlarına katılım sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Eurofighter Typhoon uçağı tedarik sürecine değinen Aktürk, şu bilgileri verdi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Birleşik Krallık ile Eurofighter Typhoon uçağı tedarik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, Birleşik Krallık'a gönderilecek pilotlarımızın eğitimlerine 7 Eylül'de başlanması planlanmaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca, '2'nci El-Alameyn Hava Fuarı' çerçevesinde 8-10 Eylül tarihleri arasında Mısır'da, Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz tarafından, 'İzmir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 104'üncü Yıl dönümü Kutlamaları' kapsamında 9 Eylül'de İzmir'de SOLOTÜRK gösteri ekibimiz tarafından gösteri uçuşları icra edilecektir. 1 Eylül'de muharip uçaklarımız ve NATO AWACS uçağının katılımıyla hava sahamızda NEXUS ACE görevi yapılmıştır."

Envantere yeni giren silah sistemleri

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve milli savunma sanayisinin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda Zırhlı Tanksavar Aracı OMTAS ile Karinalı Bot Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını belirten Aktürk, Bosna-Hersek'te ilk kez düzenlenen Balkan Kalkanı Fuarı kapsamında, MKE ile Mısır Askeri Üretim Bakanlığı arasında, savunma sanayi alanındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının oluşturulmasına yönelik Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını söyledi.

Fuar kapsamında imzalanan ilk anlaşma olma özelliğini taşıyan söz konusu Mutabakat Zaptı ile patlayıcı başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak üretim ve işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesi planlandığını belirten Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"MKE tarafından ayrıca, 8-10 Eylül tarihleri arasında Mısır'da gerçekleştirilecek El Alamein International Airshow 2026'ya, 8-11 Eylül tarihleri arasında Polonya'da gerçekleştirilecek 'MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılım sağlanacaktır. 31 Ağustos'ta Moğolistan Savunma Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edilen ASFAT, 1-4 Eylül tarihleri arasında Bosna-Hersek'te düzenlenen 'Balkan Kalkanı Fuarı'na katılmaktadır. MİLGEM 6-12'nci Gemiler Tedariki Projesi kapsamında, Anadolu Tersanesi'nde inşa ve donatım faaliyetleri devam eden 2'nci İstif Sınıfı Fırkateyn İzmir'in deniz kabul testi faaliyetlerine 31 Ağustos’ta başlanmıştır. Dünyanın en iyi savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı 'Defence News Top 100' listesinde yer alan Bakanlığımıza bağlı MKE ile ASELSAN, TUSAŞ, ARCA Savunma ve ROKETSAN'ı kutluyor, savunma sanayimize güç katan ve bizleri gururlandıran çalışmalarında başarılar diliyoruz."

Öğrenci ve personel temini

Aktürk, yapılan planlamalara uygun şekilde yürütülen personel ve askeri öğrenci temin işlemleri kapsamında "Türk Silahlı Kuvvetleri 2026 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvurularının, 7 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında yapılabileceğini belirtti.

Aktürk, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personeli ile güvenlik korucularının muvazzaf ve emeklilerine yönelik 3713 sayılı Kanun kapsamındaki başvuruların 1 Eylül itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaya başlandığını hatırlattı.

Vatanın istiklali için topyekun mücadele kararının alındığı ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünü kutlayan Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zaferi'ni mümkün kılan milletimizin sarsılmaz iradesi ile kahraman ordumuzun cesaret, fedakarlık ve mücadele azminden güç alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; 104 yıl önce olduğu gibi bugün de aziz milletimizin güven ve desteğiyle, yüksek donanımı, tecrübeli personeli ve üstün harekat kabiliyetiyle, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından tüm terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadeleye, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, Geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve millî savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla Birleşik Krallık ile imzalanan Eurofighter Typhoon uçağı tedariki kapsamında ağustos ayında pilotların eğitimlerine başlandığı belirtilerek, "Terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotlarımızın uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026 tarihinde başlaması planlanmaktadır. Pilotlarımız, 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık Öğretmen Pilot Eğitimi de alacaktır. Bahse konu eğitimlere pilotlarımız dönemler halinde gönderilmeye devam edecektir." bilgisi verildi.

Somali'de kaçırılan gemiye ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti kara sularında gerçekleşen deniz haydutluğu olayına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığımız ile eş güdüm içerisinde iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Somali makamlarına gerekli destek sağlanmıştır. Somali makamlarınca gerçekleştirilen operasyon neticesinde deniz haydutlarının gemiyi terk etmesi sağlanmış ve söz konusu gemi kurtarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık tarafından Mekke Savunma İttifakı'nın kapsamı ve yapısına ilişkin sorular üzerine verilen yanıtta şunlar kaydedildi:

"Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Savunma ve Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da bir araya gelmiştir. Toplantıda, ittifak kapsamındaki işbirliğinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla atılacak adımlar ele alınmış, ittifakın Sekretaryası'nı yürütmek üzere Suudi Arabistan'da bir Genel Sekreter başkanlığında Sekretarya kurulması kararlaştırılmıştır.

Üç ülke arasında dönüşümlü olarak yürütülecek Genel Sekreterlik görevini ilk olarak, üç yıl süreyle Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden bir Genel Sekreter üstlenecektir. Askeri alanda müşterek planlama, eğitim ve tatbikat faaliyetleri ile birlikte çalışabilirliğin artırılması; savunma sanayi alanında ise ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu mekanizmaların ittifakın savunma kapasitesi ve caydırıcılığını güçlendirmenin yanı sıra bölgesel barış ve istikrara da katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir."

Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih süreci tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir. Bu kapsamda SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Konuya ilişkin resmi açıklamalarımız dışında yer alan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir." denildi.