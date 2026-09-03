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Ekonomi
AA 03.09.2026 11:21

TMO'dan, hububat alım ve ödemesinde rekor

Bakan Yumaklı: "TMO, hasat sezonunun başından bugüne kadar 12,1 milyon ton ürün aldı, 170 milyar liralık ödeme yaptı. Bu hububat alım miktarı ve ürün ödemesinde yeni bir rekor"

TMO'dan, hububat alım ve ödemesinde rekor
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, stratejik bir ürün olan hububatta bu yıl hasat sezonunun bol ve bereketli geçtiğini belirtti.

Bunun, ülkenin gıda arz güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yumaklı, hasat gerçekleşme oranlarının buğdayda yüzde 98,8'e, arpada yüzde 99,2'ye ulaştığını ifade etti.

Yumaklı, TMO'nun hububat alımlarını 769 alım merkezinde aralıksız sürdürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüten TMO, hasat sezonunun başından bugüne kadar 12,1 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdi, üreticilerimize 170 milyar lira ödeme yaptı. Bu, hem hububat alım miktarı hem ürün ödemesinde yeni bir rekordur. Hasat sezonunun başında üreticilerimize verdiğimiz ödeme taahhüdümüzü de yerine getiriyor, ürün bedellerini 21'inci günden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya, TMO'ya gelen bütün ürünleri almaya devam edeceğiz."

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İbrahim Yumaklı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
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