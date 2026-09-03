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Ekonomi
AA 03.09.2026 10:44

Ağustosta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 56,26 ile "hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığı"nda görülürken en çok ucuzlayan ürün yüzde 21,5 ile "diğer taze meyveler" oldu.

Ağustosta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta yüzde 56,26 olan hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 28,89 ile dini hizmetler ve yüzde 25,37 ile yükseköğretim eğitimi kategorileri izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,70 ile yumurtalar, yüzde 14,07 ile motorin (mazot), yüzde 9,14 ile benzin, yüzde 8,52 ile hava yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yer aldı.

En çok "diğer taze meyveler" ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 21,5 ile "diğer taze meyveler" kategorisinde gerçekleşti. Bunu yüzde 17,92 ile taze turunçgiller, yüzde 12,78 ile taze üzümsü meyveler, yüzde 10,10 ile sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli taze meyveler, yüzde 8,84 ile taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri, yüzde 7,16 ile taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak ve benzeri), yüzde 5,58 ile kadın ve kız çocuğu giysileri, yüzde 4,96 ile kişisel bakıma yönelik diğer aletler, malzemeler ve ürünler takip etti.

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