Yapay zekada kamu verileri geliştiricilere açılacak

Bakan Kacır, G20'de Türkiye'nin yapay zeka yol haritasını anlattı:

- "Özellikle kamu veri setlerinin geliştiricilere açılmasını, böylelikle Türkiye'de farklı alanlarda yapay zeka odaklı katma değer üretecek projelerin hızlanmasını sağlayacağız" - "Yapay zekanın güvenli şekilde geliştirilmesine yönelik standartların uluslararası düzeyde oluşturulmasına da katkı vereceğiz"

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, G20 toplantısı kapsamında Türkiye'nin yapay zeka yol haritasına ilişkin bilgi vererek, "Özellikle kamu veri setlerinin geliştiricilere açılmasını, böylelikle Türkiye'de farklı alanlarda yapay zeka odaklı katma değer üretecek projelerin hızlanmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kacır, ABD'de düzenlenen G20 toplantısında, "İnovasyon Yanlısı Politika Çerçeveleri, Fırsat ve Refah İçin Teknoloji, Beceri Sahibi Teknik İş Gücü Gelişimi, Yapay Zeka İçin Fikri Mülkiyet Politikaları, Standartlar İçin Yapay Zeka ve Yapay Zeka İçin Standart ile Tedarik Zincirlerinde Sınai İnovasyon ve Yatırım" oturumlarına katıldı.

Bakan Kacır, G20 İnovasyon Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin yapay zeka hedeflerini ve yatırım ekosistemini anlattı.

Burada açıklamalarda bulunan Kacır, Türkiye'de iki yıl içinde 5 milyon vatandaşa yapay zeka eğitimi verileceğini, 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli ile 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştirileceğini bildirdi.

Türkiye'nin yapay zeka ekosistemini güçlendirmeye yönelik adımlar hakkında da bilgi veren Kacır, kamu veri setlerinin geliştiricilere açılacağını ve HIT-30 Programı kapsamında 2030'a kadar veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarında 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kacır, yapay zekanın insanlık yararına geliştirilmesinin sadece birkaç ülke ya da birkaç şirket tarafından değil, dünyanın tüm ülkelerinin, tüm toplumların dahil olduğu geliştirme süreçleriyle daha ileri seviyelere taşınabilmesi ve nihayetinde oluşacak faydanın da tüm insanlığın yararına gerçekleşmesinin kendileri için öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

"Yapay zeka odaklı katma değer üretecek projelerin hızlanmasını sağlayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2026-2030 Yapay Zeka Eylem Planı'nı belirlediklerini aktaran Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eylem planının ana unsurları 'Fark et, İstifade et, Üret ve Yönet'. Özellikle kamu veri setlerinin geliştiricilere açılmasını, böylelikle Türkiye'de farklı alanlarda yapay zeka odaklı katma değer üretecek projelerin hızlanmasını sağlayacağız. Donanım altyapısını güçlendirecek, veri merkezi kapasitemizi gigavat düzeyine taşıyacağız. Bütün bunların yanında yapay zekanın güvenli şekilde geliştirilmesine yönelik standartların uluslararası düzeyde oluşturulmasına da katkı vereceğiz.

Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirirken yapay zekanın beraberinde getireceği fırsatları en iyi şekilde değerlendiren, yapay zekanın gelişmesine ve insanlığın tümüne hizmet etmesine imkan sağlayacak politikaların uluslararası düzeyde hayata geçmesine öncülük eden ülkelerden biri olacak. Bütün bu adımlarla birlikte küresel barışa, insanlık faydasına ve özellikle refahın dünyanın dört bir yanına daha etkin ve adil şekilde yayılmasına dönük adımları atmayı sürdüreceğiz."