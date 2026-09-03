Açık 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 03.09.2026 10:48

2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumu giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM Başkanlığınca, 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumuna ait sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumu giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın 12 Eylül'de uygulanacak Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 13 Eylül'de uygulanacak Alan Bilgisi 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ETİKETLER
ÖSYM KPSS
Sıradaki Haber
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:59
MSB: Suriye'ye yönelik desteğimiz devam edecek
11:39
Kira sözleşmesinde e-Devlet dönemi: Anlaşmazlıklarda anahtar olacak
11:32
Yıllıklandırılmış ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
11:28
Yapay zekanın geleceği elektriğe bağlı
11:25
Altın ve gümüşte 7 ayın en hızlı aylık yükselişi gerçekleşti
12:00
TMO'dan, hububat alım ve ödemesinde rekor
Gevaş Selçuklu Mezarlığı'nda yeni bir taş ustasının imzasına ulaşıldı
Gevaş Selçuklu Mezarlığı'nda yeni bir taş ustasının imzasına ulaşıldı
FOTO FOKUS
Metrelerce yüksekten düşen kapıdan saniyelerle kurtuldu
Metrelerce yüksekten düşen kapıdan saniyelerle kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ