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Sağlık
AA 03.09.2026 11:20

Bakan Memişoğlu: 31 bin aile hekimiyle sağlık hizmeti veriyoruz

Bakanı Kemal Memişoğlu, 8 bin 401 Aile Sağlığı Merkezinde, 31 bin aile hekimiyle vatandaşlara en yakın noktada sağlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Bakan Memişoğlu: 31 bin aile hekimiyle sağlık hizmeti veriyoruz

Halk Sağlığı Haftası'na ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Memişoğlu, "81 il, 86 milyon insan, tek bir hedef. Daha sağlıklı bir Türkiye. Halk Sağlığı Haftamız Başlıyor. Hafta boyunca 81 ilimizde, 7 gün, 7 farklı temayla sahada olacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık hizmetlerinin en güçlü taraflarından biri olan koruyucu sağlık hizmetlerini daha da ileri taşıdıklarını vurgulayan Memişoğlu, "Bugün 8 bin 401 Aile Sağlığı Merkezimizde, 31 bin aile hekimimizle vatandaşlarımıza en yakın noktada hizmet veriyoruz. 357 Sağlıklı Hayat Merkezimizde, beslenmeden fiziksel aktiviteye kadar 17 ayrı alanda çok yönlü destek sunuyoruz." bilgisini verdi.

"14,1 milyon vatandaşımızda hastalıkları erken aşamada tespit ettik"

Memişoğlu, son 2 yılda 26 milyon başvuruyla vatandaşların sağlıklı yaşam yolculuğuna eşlik ettiklerini belirterek, 62 bin ebe, 1774 gebe okulu ve 260 bin aktif kullanıcısı bulunan Annelik Yolculuğu mobil uygulamasıyla annelerin yolculuğuna rehberlik ettiklerini aktardı.

Erken teşhis ve önleyici adımlarla proaktif bir süreç yürüttüklerini ifade eden Memişoğlu, "158 milyon kronik hastalık taraması gerçekleştirdik, 14,1 milyon vatandaşımızda hastalıkları erken aşamada tespit ettik. 16,1 milyon ücretsiz kanser taraması yaptık. 36 bin vatandaşımızda hastalığı erken dönemde tespit ederek gerekli tedavi ve takip süreçlerini başlattık." değerlendirmesinde bulundu.

"Sigara Bırakma Polikliniklerimizin sayısını yüzde 260 artırarak 1678'e çıkardık"

Memişoğlu, sigara bağımlılığıyla mücadelede de hizmet ağını büyüttüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sigara Bırakma Polikliniklerimizin sayısını yüzde 260 artırarak 1678'e çıkardık. Koruyan, erken fark eden ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir sağlık sistemi için çalışmaya, Türkiye'nin her köşesinde vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışan sağlık ordumuza şükranlarımı sunuyorum. Sağlığınızı ertelemeyin, Aile Sağlığı Merkezlerimizi ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimizi ziyaret etmeyi unutmayın."

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Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği
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