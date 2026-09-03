Bakan Ersoy: Turizmi yılın 12 ayına yaymayı hedefliyoruz

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ'da bir otelde düzenlenen "Bölgesel Turizm Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli ve Malatya'nın turizm geleceğini birlikte değerlendirecekleri çalıştayın, bölge ve ülke turizmi açısından hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni etti.

Türkiye'yi dünya turizminde hak ettiği zirveye taşımak için gece gündüz demeden, azim ve kararlılıkla çalıştıklarını dile getiren Ersoy, temel hedeflerinin turizmi ülkenin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğini artırmak, ziyaretçilerin ülkede daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerin çok daha fazla pay almasını temin etmek olduğunu söyledi.

​Bugün de turizmde birlikteliğin gücünü harekete geçirdiklerini anlatan Ersoy, "Turizmde artık yalnızca tek bir destinasyonu tanıtmanın yeterli olmadığı bir dönemdeyiz. Bugünün ziyaretçisi, bir şehri görmekten çok, bir deneyim yaşamak istiyor. Bir bölgenin tarihini keşfetmek, mutfağını tanımak, doğasını deneyimlemek, kültürünü hissetmek ve bütün bunları tek bir seyahat rotası içerisinde yaşayabilmek istiyor. Dolayısıyla bizim de ziyaretçiye yalnızca gidilecek yerler değil, takip edilecek rotalar, yalnızca görülecek mekanlar değil, yaşanacak hikayeler sunmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Çalıştayın kapsadığı Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli ve Malatya'ya baktığımızda, birbirinden farklı ama aynı zamanda birbirini tamamlayan çok güçlü turizm değerleri görüyoruz. Bu nedenle bu 5 şehrimizi yalnızca ayrı ayrı destinasyonlar olarak değil, birbirini tamamlayan büyük bir turizm coğrafyasının parçaları olarak değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu noktada elimizde son derece güçlü bir potansiyel bulunuyor. Bu pencereden baktığımızda Adıyaman, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Ören Yeri, Perre Antik Kenti ve Cendere Köprüsü başta olmak üzere sahip olduğu eşsiz tarihi ve kültürel mirasla dünya ölçeğinde bir değere sahiptir.

Malatya'mız, UNESCO Dünya Mirası ilan edilen Arslantepe Höyüğü, eski Malatya surları, coğrafi işaretli zengin gastronomisi, doğası ve yerel yaşam kültürüyle çok güçlü bir turizm potansiyeli taşımaktadır. Elazığ, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Harput Kenti, Hazar Gölü, Buzluk Mağarası, zengin mutfağı ve köklü kültürel mirasıyla bölgenin en önemli destinasyonlarından biridir.

Kadim Harput'un UNESCO Dünya Mirası'nda kalıcı listede yer alması için de Bakanlık olarak gerekli girişimlerimizi yaptık. Ben eminim ki, bu eşsiz medeniyet hazinesi hak ettiği noktaya gelecektir. Tunceli, Munzur Vadisi Milli Parkı, Ovacık Gözeleri, benzersiz doğası ve sunduğu outdoor ile doğa turizmi imkanlarıyla Türkiye'nin bu alandaki en özel coğrafyalarından biridir. Bingöl, Yüzen Adalar'dan Hesarek Kayak Merkezi'ne, termal kaynaklarından eşsiz yaylalarına ve henüz yeterince keşfedilmemiş değerlerine kadar önemli bir gelişim potansiyeline sahiptir."

"Bizim için turizmde diğer önemli başlık tanıtımdır"

Tanıtım çalışmalarını planlarken her şehrin sahip olduğu bu farklı turizm ürünlerini ayrı ayrı değerlendirdiklerini ifade eden Ersoy, "Bütün mesele, bu değerleri doğru şekilde ürünleştirmek ve birbirleriyle ilişkilendirmektir. Böylelikle ziyaretçilerimizin bölgede kalış süresini uzatabilir, turizmden elde edilen katma değeri artırabilir ve bu değerin daha geniş bir coğrafyaya yayılmasını sağlayabiliriz." dedi.

Bu 5 ilde toplam 130 konaklama tesisi ve 11 bin 222 yatak kapasitesinin bulunduğunu bildiren Ersoy, gelecek dönemde bir taraftan mevcut kapasitenin daha etkin kullanılmasını sağlarken diğer taraftan da turizm hareketliliğinin gelişmesine paralel olarak nitelikli yatırımların önünü açmaları gerektiğine işaret etti.

Bir destinasyonu turizm merkezi haline getirenin, yalnızca konaklama yatırımları olmadığını vurgulayan Ersoy, "Ulaşımdan gastronomiye, çevre düzenlemesinden destinasyon yönetimine, kültür varlıklarının korunmasından nitelikli insan kaynağına, tanıtımdan ziyaretçi deneyimine kadar bütün unsurları birlikte ele almak zorundayız." ifadesini kullandı.

Ersoy, bu nedenle turizmde başarıyı merkezi yönetimin tek başına gerçekleştireceği bir hedef olarak görmediklerini, valiliklerin, belediyelerin, üniversitelerin, kalkınma ajanslarının, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel paydaşların sürecin içerisinde olması gerektiğini anlattı.

Bakanlık olarak İl Tanıtım ve Geliştirme Programı'nı da bu anlayışla yürüttüklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"5 ilimizde bu program kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda oluşturduğumuz kurullar aracılığıyla kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerini aynı masa etrafında buluşturuyoruz. Bizim için turizmde diğer önemli başlık tanıtımdır. Bugün turizmde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan ülkemiz, 2019 yılında kurduğumuz TGA aracılığıyla 200'e yakın ülkede gerçekleştirdiği reklam, tanıtım, ağırlama ve PR faaliyetleri sayesinde dünyanın açık ara en fazla ve en yoğun tanıtım yapan ülkesi konumuna gelmiştir.

Bu tanıtım faaliyetleri sonucu 2026 yılının ilk 6 ayında 25,8 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaparken, yine bu dönemde turizm gelirimiz 25,7 milyar dolara ulaşmıştır. Ülke olarak turizmde ortaya koyduğumuz vizyon, ülkemizin başarısını yalnızca ziyaretçi sayıları veya turizm gelirleri üzerinden değerlendiren bir anlayıştan ibaret değildir. Bu hedefe ulaşabilmek için Türkiye'nin sahip olduğu turizm zenginliğini bütün yönleriyle ortaya çıkarmamız gerekiyor.

Çünkü Türkiye sadece deniz, kum ve güneşten ibaret bir turizm ülkesi değildir. Türkiye tarihiyle, kültürüyle, arkeolojik mirasıyla, gastronomisiyle, doğasıyla, inanç merkezleriyle, yaylalarıyla, gölleriyle, dağlarıyla ve geleneksel yaşam kültürüyle dünyanın çok az ülkesinin sahip olduğu büyük bir zenginliğe ve ürün çeşitliliğine sahiptir.

Bugün burada bir araya gelmemizin temel nedeni de işte bu zenginliği daha güçlü bir turizm değerine dönüştürmektir. Bu tanıtım gücünü sadece Türkiye'nin dünyada zaten bilinen destinasyonları için değil, Anadolu'nun henüz yeterince keşfedilmemiş değerleri için de kullanıyoruz."

Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli ve Malatya'nın ulusal ve uluslararası görünürlüğünü daha da artırmak istediklerine dikkati çeken Ersoy, dijital iletişimden sosyal medyaya, uluslararası PR faaliyetlerinden içerik çalışmalarına kadar farklı mecralarda bu şehirleri anlatmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Bu coğrafyanın Türkiye turizminin yeni çekim merkezlerinden biri olacağına inanıyorum"

GoTürkiye mecralarında ve şehirler için oluşturdukları sosyal medya hesaplarında bu 5 şehirle ilgili paylaşımlar yaptıklarını vurgulayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"CNN International, Euronews, BBC International ve Al Jazeera gibi dünyanın önde gelen global haber kanallarıyla yaptığımız işbirlikleri ile tüm Türkiye'de olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu bölgelerimize ait turizm değerlerinin de tanıtımına katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıldan itibaren Mini Dizi Tanıtım Stratejimizi hayata geçirdik. Haziran 2025'te Antalya Gambit ile başlayan mini dizi iletişimleri kapsamında, toplam 8 mini dizi yayına alınmış, bu çalışmalarla 9 milyardan fazla gösterim ve 5,5 milyar izlenmeye ulaşılmıştır.

Bu strateji kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgemizin tanıtımına katkıda bulunan Whisper of Origins isimli dizi temmuzda yayına girdi. Doğu Anadolu Bölgemizi konu alan dizi için de gerekli planlamalar yapılıyor. Hedefimiz çok açık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda 81 ilimizde olduğu gibi Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli ve Malatya'yı da sahip oldukları değerlerle Türkiye'nin turizm haritasında çok daha güçlü bir konuma taşımak istiyoruz. Bunu yaparken şehirlerimizi birbirlerinin rakibi olarak değil, birbirlerinin gücünü artıran destinasyonlar olarak görüyoruz.

Bunu başardığımızda sadece ziyaretçi sayısını artırmış olmayacağız. Turizmi şehirlerimiz için daha güçlü bir ekonomik değer, gençlerimiz için yeni bir istihdam alanı, yerel üreticilerimiz için yeni bir pazar ve kültürel mirasımızın korunması için sürdürülebilir bir kaynak haline getirmiş olacağız. Bu süreçte şehirlerimizin ve sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz."

Bakan Ersoy, "TGA'mızın tanıtım gücüyle, Bakanlığımızın kültür ve turizm politikalarıyla ve en önemlisi değerli yerel paydaşlarımızın katkısıyla bu coğrafyanın sahip olduğu potansiyeli çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Çalıştayımıza katkı sunan başta AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ve tüm kurumlarımıza, sektör temsilcilerimize, akademisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buradan çıkacak fikirlerin yeni projelere, yeni rotalara ve güçlü işbirliklerine dönüşmesini temenni ediyorum. 5 şehrimizin sahip olduğu değerleri ortak bir vizyonla buluşturduğumuzda, bu coğrafyanın Türkiye turizminin yeni çekim merkezlerinden biri olacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.