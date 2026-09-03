Altay Akademisyenleri Bakü'de toplanıyor

Uluslararası Altay Toplulukları sempozyumu, 9-12 Eylül 2026'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de düzenleniyor.

Birinci Türkoloji Kurultayı’nın 100. Yılı münasebetiyle düzenlenen sempozyumda, Avrasya’nın şekillenmesinde önemli rol oynayan Altay toplulukları üzerine gerçekleştirilen akademik ve bilimsel çalışmaların geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin meselelerin disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alınması amaçlanıyor.

15 ülkeden 110 bilim insanı bildirileriyle katılıyor

Sempozyuma Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Moğolistan, Hindistan, Çin, Kore, Japonya, Kuzey Makedonya, Macaristan, Almanya ve Rusya Federasyonu gibi 15 ülkeden toplam 110 bilim insanı bildirileriyle katılıyor.

Her yıl belirli temalar çerçevesinde uluslararası düzeyde düzenlenen nadir sempozyumlardan olan Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumlar serisinin en önemli özelliği, disiplinlerarası bir özellik taşıması ve sunulan bildirilerin sempozyum sonrasında yayımlanarak bilim dünyasının istifadesine sunulmasıdır.