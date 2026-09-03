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Türk Dünyası
TRT Haber 03.09.2026 14:42

Altay Akademisyenleri Bakü'de toplanıyor

Altay topluluklarının kültür ve uygarlık değerleri üzerine geleneksel olarak yapılan Uluslararası Altay Toplulukları sempozyumunun 14'üncüsü, 9-12 Eylül 2026'da Bakü’de Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi’nde düzenleniyor.

Altay Akademisyenleri Bakü'de toplanıyor

Uluslararası Altay Toplulukları sempozyumu, 9-12 Eylül 2026'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de düzenleniyor.

Birinci Türkoloji Kurultayı’nın 100. Yılı münasebetiyle düzenlenen sempozyumda, Avrasya’nın şekillenmesinde önemli rol oynayan Altay toplulukları üzerine gerçekleştirilen akademik ve bilimsel çalışmaların geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin meselelerin disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alınması amaçlanıyor.

15 ülkeden 110 bilim insanı bildirileriyle katılıyor

Sempozyuma Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Moğolistan, Hindistan, Çin, Kore, Japonya, Kuzey Makedonya, Macaristan, Almanya ve Rusya Federasyonu gibi 15 ülkeden toplam 110 bilim insanı bildirileriyle katılıyor.

Her yıl belirli temalar çerçevesinde uluslararası düzeyde düzenlenen nadir sempozyumlardan olan Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumlar serisinin en önemli özelliği, disiplinlerarası bir özellik taşıması ve sunulan bildirilerin sempozyum sonrasında yayımlanarak bilim dünyasının istifadesine sunulmasıdır.

ETİKETLER
Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türk Devletleri Teşkilatı Türk Dünyası Türk Tarih Kurumu Türkmenistan YTB
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