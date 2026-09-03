Rusya, Goethe Enstitüsünün şubelerini kapatacak

Bakan Lavrov, Vladivostok kentinde düzenlenen 11. Doğu Ekonomi Forumu kapsamında öğrencilere konferans verdi.

Lavrov, Avrupa’nın Rusya’yı düşman gördüğünü belirterek, "Duvarlar inşa etmiyoruz. Kendimizi Avrupa'dan izole etmek istemiyoruz. Avrupa kendisini bizden uzaklaştırdı. Avrupa dürüstçe işbirliği yapmaya hazır değil. Bunu yapmayı bilmiyor. Avrupa hiçbir zaman kendi kaynaklarıyla ve kendi zekasıyla yaşamadı. Her zaman başkalarından geçindi." dedi.

Almanya’da Nazizm'in canlanmaya başladığına işaret eden Lavrov, Berlin’in ülkesini askerileştirme yönünde yaklaşım sergilediğini, bunun Avrupa için tehlikeli olduğunu vurguladı.

Lavrov, "Batı, anlaşmak yerine kendi koşullarını dayatmak istiyor. Batı, diplomasiyi yaptırımlar aracılığıyla yürütüyor. Batılı meslektaşlarımız, kendilerine göre yanlış yapanlara hemen yaptırımlar uyguluyor." ifadelerini kullandı.

"Batı, Kiev’in terör saldırılarını teşvik ediyor"

Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil altyapıya "terör" saldırıları düzenlediğini kaydeden Lavrov, bu eylemlerin Batı tarafından teşvik edildiğini söyledi.

Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımıyla ilgili ise "Onlar, sınırlarımızda tehlike yaratarak, meseleyi çözmek yerine dondurmak istiyor. Biz bunu kabul edersek, Nazizm'in canlanmasına izin vermiş oluruz." şeklinde konuştu.

Sergey Lavrov, meselenin sahadaki gerçekler doğrultusunda çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Berlin, İHA konusunda kanıt sunmadı"

Almanya’nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya karşı bazı tedbirler alma kararını değerlendiren Lavrov, Berlin’in bu konuda herhangi bir kanıt sunmadığını söyledi.

Lavrov, Rusya’nın buna karşılık vereceğini kaydederek, "Goethe Enstitüsünün Moskova, St. Petersburg ve Yekaterinburg kentlerinde şubeleri var. Kültür merkezimiz (Rus Evi), orada kapatıldıktan sonra elbette, bu şubeler kapatılacak." dedi.

Bazı Avrupa ülkelerinin Rusya ile ilişkileri iyileştirmeye çalıştığına dikkati çeken Lavrov, Almanya'nın bu yöndeki eğilimleri baltalamaya çalıştığını belirtti.

Alman Bakan: Üzüntü duyuyorum

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya’nın Goethe Enstitüsünün ülkedeki şubelerini kapatacak olmasından üzüntü duyduğunu söyledi.

Wadephul, Almanya’nın Weimar kentinde "Weimar Üçgeni" girişimi kapsamında Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski​​​​​​​ ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin, Rusya'nın Goethe Enstitüsünün şubelerini kapatacağına ve diplomatik ilişkileri sürdürmek istediği yönündeki açıklamasına ilişkin sorusu üzerine Wadephul, "Rusya'nın bu adımından ve Goethe Enstitüsünü kapatacak olmasından üzüntü duyuyorum." dedi.

Wadephul, Goethe Enstitüsünün Rusya'da kültür köprüsü olarak önemli bir işleve sahip olduğunu belirterek, "Biz, bunu sürdürmeye hazırdık. Bence bunu sürdürmek doğru olurdu çünkü Rusya ile Almanya'daki insanlar arasında temelde her zaman iyi ve dostane bir ilişki vardı. Asıl sorun, mevcut durumda Rusya'daki yönetimdir." diye konuştu.

Almanya'nın iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda her zaman gerçekçi tutum sergilediğine dikkati çeken Wadephul, "Burada bulunan dostlarımızla birlikte, Rusya ile makul bir diyalog yürütmeye her zaman hazır olduk ancak bunun ön şartı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşını sona erdirmesi ve her şeyden önce bize ve müttefiklerimize yönelik her türlü saldırıya son vermesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Leipzig-Halle Havalimanı'nda İHA bulunmuştu

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Almanya, bu olay nedeniyle Rusya'yı suçlamış ve Bonn'daki Rus Başkonsolosluğunun 18 Eylül itibarıyla kapatılması ve Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşmenin feshedilmesi gibi tedbirler aldığını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın kararlarına karşılık olarak Goethe Enstitüsünün Rusya’daki şubelerini kapatacaklarını bildirmişti.