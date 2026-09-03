Yunan basını Mekke Anlaşması'nı yazdı: Ankara jeopolitik gücünü artırıyor

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı İstanbul’da yapıldı. Toplantı sonrası alınan kararlar Atina’da gündem oldu. Yunan basını, toplantıya geniş yer ayırdı. Yapılan haberlerde Türkiye’nin kurucu ve merkez ülke olduğu ifade edildi.

Eski Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Ziazias, verdiği röportajda, Ankara’nın jeopolitik gücünü ve bölgesel ağırlığını artırdığını belirtti. Atina’nın, Türkiye’nin şekillendirdiği yeni dengeleri dikkate almak zorunda olduğunu söyledi.

“İstanbul’daki toplantı ile Mekke Savunma İttifakı ivme kazandı”

Pentapostagma gazetesi, Mekke Anlaşması’nın İstanbul’daki toplantı ile büyük ivme kazandığını ve somutlaştığını yazdı. Üç ülkenin savunma sanayii alanında iş birliği içinde olduğu belirtildi. Bu sayede ortak teknoloji geliştirme ve üretimi de dahil olmak üzere savunma kapasitelerini ve askeri uyumlarını güçlendirecekleri yorumu yapıldı.

Kathimerini gazetesi ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın anlaşmayla ilgili açıklamalarına yer verdi. Anlaşmaya diğer ülkelerin de dahil edilmesiyle ilgili yol haritasından bahsetti.

SLPress haber analiz sitesi, “Bu üçlüye kimler eklenecek?” diye sordu. Bu anlaşmayla beraber, eğer Türkiye ile Yunanistan arasında bir gerilim yaşanırsa, Yunanistan’ın anlaşma ortağı diğer ülkeleri de karşısında bulacağının altını çizdi.