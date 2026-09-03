Hollanda, 86 ton altınını Amerika'dan Londra’ya taşıdı

Hollanda Merkez Bankası, New York ve Ottawa’da bulunan 86 ton altın rezervini son altı ayda Londra’ya taşıdı.

Banka, söz konusu transferin altın rezervlerinin daha kolay alınıp satılabilmesini sağlamak ve olası krizlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Böylece Kuzey Amerika’da tutulan altının yüzde 27,5’i Londra’ya aktarılmış oldu.

Hollanda Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası’nda tutulan altının dünyanın en kolay alınıp satılabilen altınları arasında olduğunu belirterek, Londra’daki rezervlerin olası bir kriz durumunda daha hızlı kullanılabileceğini ifade etti.