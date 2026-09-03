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Türkiye
AA 03.09.2026 14:06

Av sezonu palamut bolluğuyla başladı

Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkmasının ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar, kıyıya bol miktarda palamutla dönüyor.

Av sezonu palamut bolluğuyla başladı
[Fotograf: AA]

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'e açılan balıkçıların avladığı bol miktarda palamut, uygun fiyatıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Günün erken saatlerinde kıyıya dönen balıkçıların kentin çeşitli limanlarına getirdiği balıklar, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde de satışa sunuluyor.

Perşembe ilçesindeki balıkçı tezgahlarında büyüklüğüne göre tanesi 30 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla satılan palamut, vatandaşların en çok tercih ettiği balıklar arasında yer alıyor.

Hem satıcıları hem de tüketicileri memnun eden palamut bolluğu, satışların yapıldığı tezgahlarda da hareketlilik oluşturuyor.

Balıkçılardan Tarık Arslantürk, balık sezonunun bekledikleri şekilde bereketli başladığını, denize açılan teknelerin bol miktarda avladıkları balıklarla kıyıya döndüklerini söyledi.

Sezonun ilk gününde palamut fiyatlarının daha yüksek olduğunu ifade eden Arslantürk, "Şu anda palamudun boyuna göre tanesi 30 ila 100 lira arasında satışa sunuluyor." dedi.

Av sezonu palamut bolluğuyla başladı

"Vatandaşlarımız bol bol balık tüketebilecek"

Kemal Özbek ise fiyatların oldukça uygun olduğunu dile getirerek, "Sezon çok şükür bereketli başladı. Palamut başta olmak üzere çeşitlerimiz oldukça bol. Bu sezon Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor. Bunun yanı sıra bol miktarda mezgit ve istavrit avlanıyor. İnşallah vatandaşlarımız bol bol balık tüketebilecek. Özellikle geçen sezon palamut çok az avlanmıştı. Vatandaş palamudu özlemiş​​​​​​​. İlk tercih ettiği balıkların başında palamut geliyor." şeklinde konuştu.

Kadir Çelik de gösterilen ilgiden memnun olduklarını, tezgahların adeta şenlendiğini ifade etti.

Tezgahlardaki balıklardan tercihini palamuttan yana kullanan Ümit Öztürk ise, "Balığı çok özledik, özellikle palamudu. Tezgahlarda her çeşit balık var. Benim tercihim palamut oldu ve üç adet satın aldım. Fiyatlar da gayet uygun." diye konuştu.

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