Başakşehir'de inşaat alanında toprak kayması: 1 ölü

Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında işçilerin istinat duvarı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiden 2'si ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda göçük altında kalan F.Y'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.