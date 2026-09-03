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Eğitim
TRT Haber 03.09.2026 15:13

YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı.

YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 17-24 Ağustos'ta tercihleri alınan 2026-YKS Kılavuzu'nun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacak. Adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 7-11 Eylül'de başvurması gerekiyor.

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