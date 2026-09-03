Her 5 çocuktan biri dijital ortamda cinsel istismara maruz kalıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocukların dijital ortamda karşı karşıya kaldığı cinsel istismar ve sömürüye ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Rapora göre, 21 ülkede 12-17 yaş arasındaki yaklaşık 20 milyon çocuk, bir yıl içinde teknoloji aracılığıyla cinsel istismar veya sömürünün en az bir türüne maruz kaldı. Bu sayı, internet kullanan çocukların yaklaşık 5’te birine karşılık geliyor.

Raporda, 15 milyondan fazla çocuğun istemediği cinsel içeriklere maruz kaldığı ifade ediliyor.

Rakamlar çok daha yüksek olabilir

Yaklaşık 9 milyon çocuktan istemedikleri halde cinsel içerikli konuşmalara katılmaları veya cinsel görüntüler paylaşmaları istendi. Yaklaşık 4 milyon çocuğun ise kendilerine ait cinsel içerikli görüntülerin rızaları olmadan paylaşıldı.

UNICEF'e göre çocukların yaşadıklarını yeterince bildirmemesi nedeniyle gerçek rakamlar daha yüksek olabilir.

Vakaların çoğu sosyal medyada

Araştırmaya göre teknoloji aracılığıyla gerçekleşen istismar vakalarının yaklaşık yüzde 60’ı sosyal medya platformlarında meydana geldi.

UNICEF, dijital platformların özellikleri ve tasarımının çocukların güveninin kötüye kullanılmasını kolaylaştırabildiğini belirtti.

Karadağ’da bildirilen vakaların yüzde 80’den fazlasının sosyal medya platformlarıyla bağlantılı olduğu, Kolombiya’da ise vakaların yarısından fazlasının sosyal medyayla ilişkili olduğu kaydedildi.

İstismarcı çoğu zaman çocuğun tanıdığı biri

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de istismarcıların çoğunlukla yabancı kişiler olmadığı oldu.

Vakaların yüzde 57’sinde çocuğun, istismarcıyı daha önceden tanıdığı belirlendi. Bu kişiler arasında akranlar, sevgililer, arkadaşlar ve aile üyeleri yer aldı.

Bununla birlikte çocukların yüzde 38’i istismarcıyla ilk kez internet üzerinden karşılaştı.

UNICEF, sahte hesaplar ve özel mesajlaşma özelliklerinin istismarı kolaylaştırabildiğine dikkat çekti.

Vakaların yüzde 1'inden azı paylaşıldı

Rapora göre teknoloji aracılığıyla gerçekleşen istismar vakalarının yüzde 40’tan fazlası hiç kimseyle paylaşılmadı. Yetkililere, polis, sosyal hizmet çalışanları veya yardım hatlarına bildirilen vakaların oranı ise yüzde 1’in altında kaldı.

Çocukların sessiz kalmasının en yaygın nedeni, nereye veya kime başvuracaklarını bilmemeleri ve utanmaları oldu. Ermenistan’da vakaların yarısından fazlasının hiç kimseyle paylaşılmadığı belirtildi.

UNICEF, hükümetler ve teknoloji şirketleri başta olmak üzere tüm paydaşlara çocukların internette daha iyi korunması çağrısında bulundu.

Raporda dijital platformların çocuklar için daha güvenli şekilde tasarlanması, çocukların gizliliğinin güçlendirilmesi, yetişkinlerden gelen istenmeyen iletişimin sınırlandırılması ve istismarın tespit edilip bildirilmesini sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi istendi.

UNICEF ayrıca cinsel şantaj ve yapay zeka tarafından oluşturulan cinsel istismar içerikleri gibi yeni tehditlere karşı yasaların ve denetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Araştırma, 21 ülkede yaklaşık 21 bin internet kullanan 12-17 yaşındaki çocukla yapılan anketlere ve çocukluk döneminde istismara maruz kalmış 100 gençle gerçekleştirilen ayrıntılı görüşmelere dayanıyor. UNICEF, örneklemin yalnızca internet kullanan çocukları kapsadığını bildirdi.