Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen’in vefat eden kızı Fatma Zehra Önen için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdulkadir Emin Önen’in değerli kızı Fatma Zehra evladımızın vefat haberini teessürle öğrendim. Fatma Zehra kızımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için de başsağlığı paylaştı.

"1994’ten 2009’a kadar üç dönem boyunca Çekmeköy belediye başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunan Sayın Sıddık Eraslan Beyefendi’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."