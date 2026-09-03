Açık 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.09.2026 20:26

Fransa, hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1900'den bu yana en sıcak yazını geçirdi

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, ülkesinin, hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1900'den bu yana en sıcak yazını geçirdiğini belirtti.

Fransa, hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1900'den bu yana en sıcak yazını geçirdi

Barbut, başkent Paris yakınlarında Saint-Mande kentinde Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'ın merkezinde basına, yaz aylarında etkili olan aşırı sıcaklar ve orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Fransa'da hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1900'den bu yana kayda geçen en sıcak yazı yaşadıklarını aktaran Barbut, bu yılki yaz mevsiminin tarihe geçeceğini dile getirdi.

Barbut, bu yaz sıcaklar nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildiğini hatırlatarak "Hastaneler 35 dereceyi aşan sıcaklarda hastaları ağırlamak durumunda kaldı." dedi.

"Sıcaklar nedeniyle gençler dahil çok fazla Fransız hayatını kaybetti"

Orman yangınlarının da etkili olduğu yaz aylarıyla ilgili Barbut, "Bazı evler yıkıldı ve sıcaklar nedeniyle gençler dahil çok fazla Fransız hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Barbut, iklim değişikliğine uyum sağlamak için Fransa'nın hayatın her alanında ve ekonomide çözüm yelpazesine ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, gelecek yaza kadar tüm okullarda yenileme yapamayacaklarını ancak panjur ve vantilatör yerleştirebileceklerini belirtti.

Fransız Bakan "Ağustos sonunda orman yangınları halihazırda son 20 yılın ortalamasından 6 kat daha fazla alanı küle çevirmişti." diye konuştu.

ETİKETLER
Fransa Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
ABD'nin, İran'a karşı asker konuşlandırma süresini "sessizce uzattığı" ileri sürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:24
Filenin Sultanları yarı finalde
20:44
İletişim Başkanı Duran'dan Eraslan için taziye mesajı
20:27
Emine Erdoğan'dan Sıddık Eraslan için başsağlığı mesajı
20:24
Ankara'da deprem
20:49
KKTC'deki gemi kazasında can kaybı 10'a çıktı
20:00
ABD'nin, İran'a karşı asker konuşlandırma süresini "sessizce uzattığı" ileri sürüldü
Bilecik'in yüksek kesimlerindeki renkli orman kuşları
Bilecik'in yüksek kesimlerindeki renkli orman kuşları
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI, milli güdüm kitleriyle hedefleri tam isabetle vurdu
Bayraktar AKINCI, milli güdüm kitleriyle hedefleri tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ