Fransa, hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1900'den bu yana en sıcak yazını geçirdi

Barbut, başkent Paris yakınlarında Saint-Mande kentinde Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'ın merkezinde basına, yaz aylarında etkili olan aşırı sıcaklar ve orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Fransa'da hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1900'den bu yana kayda geçen en sıcak yazı yaşadıklarını aktaran Barbut, bu yılki yaz mevsiminin tarihe geçeceğini dile getirdi.

Barbut, bu yaz sıcaklar nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildiğini hatırlatarak "Hastaneler 35 dereceyi aşan sıcaklarda hastaları ağırlamak durumunda kaldı." dedi.

"Sıcaklar nedeniyle gençler dahil çok fazla Fransız hayatını kaybetti"

Orman yangınlarının da etkili olduğu yaz aylarıyla ilgili Barbut, "Bazı evler yıkıldı ve sıcaklar nedeniyle gençler dahil çok fazla Fransız hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Barbut, iklim değişikliğine uyum sağlamak için Fransa'nın hayatın her alanında ve ekonomide çözüm yelpazesine ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, gelecek yaza kadar tüm okullarda yenileme yapamayacaklarını ancak panjur ve vantilatör yerleştirebileceklerini belirtti.

Fransız Bakan "Ağustos sonunda orman yangınları halihazırda son 20 yılın ortalamasından 6 kat daha fazla alanı küle çevirmişti." diye konuştu.