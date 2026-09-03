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Yaşam
AA 03.09.2026 23:24

Adem Amca ile Yaren'in 15 yıllık buluşmasına "göç" molası

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan Yaren leylek, 15'inci yılda göç yolculuğuna başladı.

Adem Amca ile Yaren'in 15 yıllık buluşmasına "göç" molası

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren leyleğin bu yıl göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaştığını söyledi.

Bu yıl 15'inci kez Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren leylek ve ailesinin daha sıcak ülkelere doğru göç yolculuğuna başladığını belirten Tüydeş, şunları kaydetti:

"Adem Amca öğle saatlerinde aradı, 'Yaren görünürde yok' dedi. Belki döner umuduyla hava kararana kadar beklemiş ama köydeki diğer leylekler de görünürde yokmuş. Böylelikle hepsinin gittiğini anladık. Bazen farklı zamanlarda gidiyorlardı ama bu yıl hepsi aynı zamanda gitti. Afrika ülkelerine doğru göç ediyorlar."

 

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