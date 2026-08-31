Hem ekmeklerini kazanıyor hem ormanı koruyorlar

Beş çocuk babası Sebahattin Tüfekçi, yaklaşık 35 yıldır ormancılık yaparak geçimini sağlıyor.

Orman köyünde yaşadıklarını belirten Tüfekçi, "Geçim kaynağımız orman, ekmeğimizi ormandan çıkarıyoruz." dedi.

Yazın sıcak, kışın ise yağmur, çamur ve soğukla mücadele ettiklerini anlatan Tüfekçi, orman işinin ağır bir beden işi olduğunu söyledi.

Sebahattin Tüfekçi, "Biz sadece gelir anlamında ormana bakmıyoruz, bizim yaşam kültürümüz olmuş ormancılık." ifadelerini kullandı.

Ağaçların bakımını yapıyorlar

Orman köylüsü Bayram Ali İçen ise ormancılığa babasının mesleği olarak başladığını ve traktörle tomrukları belirlenen alanlara taşıdığını anlattı.

Ormanların bakımının yapılmasının sağlıklı gelişimleri açısından önemli olduğunu belirten İçen, "Bu ormanlara bakım yapmazsanız bu ormanlar yanar, hava almaz, yetişmez, büyümez, gelişmez." diye konuştu.

Ormana giren kişinin öncelikle ormanı sevmesi gerektiğini ifade eden İçen, ormancılığın kendileri için yalnızca bir gelir kapısı olmadığını dile getirdi.

İçen, "Biz onun içine girince ferahlıyoruz, nefes alıyoruz." sözleriyle ormanla kurdukları bağı anlattı.

Kesilecek ağaçlar uzmanlarca belirleniyor

Orman İşletme Şefi Engin Yeşil, ormanlardaki bakım çalışmalarında hastalanmış, kurumuş, zarar görmüş ve gelişimini tamamlayamamış ağaçların belirlendiğini söyledi.

Bu ağaçların ormandan çıkarılmasıyla daha sağlıklı ağaçların gelişmesine yardımcı olduklarını belirten Yeşil, çalışmalar sırasında biyolojik çeşitliliğin de dikkate alındığını aktardı.

Orman mühendislerinin bakım bölmelerinde ağaçları tek tek seçtiğini ifade eden Yeşil, işlemlerin ekiplerle birlikte gerçekleştirildiğini kaydetti.

Barkodlu damgalama sistemi kullanılıyor

Kesim sürecinin belirlenen kurallar çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Engin Yeşil, güncel olarak damgalama işleminin barkodlu sistemle yapıldığını söyledi.

Damgalama işleminin ardından ağaçların orman köylüsü işçiler tarafından gerekli iş güvenliği kurallarına uyularak ormandan çıkarıldığını aktardı.

Orman köylüleri ise yürüttükleri çalışmalarla hem geçimlerini sağladıklarını hem de ormanların bakımına katkı sunduklarını ifade ediyor.

Sebahattin Tüfekçi, "Hem para kazanıyoruz hem de ormanı güzelleştiriyoruz." diyerek yaptıkları işin kendileri için önemini özetledi.