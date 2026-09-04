Okullarda güvenlikte "topyekun" dönem

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanırken, İçişleri Bakanlığı okulların güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak yeni bir stratejiyi devreye alıyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin detaylarını paylaştığı yeni modelde; sadece emniyet odaklı değil, sağlık, psikolojik destek ve sosyal donatıları da kapsayan "topyekun bir koruma kalkanı" oluşturuluyor.

7 Bakanlıktan ortak koruma kalkanı

Eğitim öğretim döneminin huzur içinde geçmesi amacıyla İçişleri, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Adalet ve Sağlık Bakanlıkları dev bir protokol için bir araya geliyor. Önümüzdeki hafta imzalanması planlanan bu protokol, öğrencilerin evden çıkışından okula varışına, ders saatlerinden okul sonrası zamanlarına kadar her anını güvenli kılmayı hedefliyor.

Bahçe güvenliğinde yeni model

Yeni dönemin en dikkat çekici özelliği, okul bahçelerindeki güvenlik yapılanmasında yaşanan değişim oldu.

Bakan Çiftçi’nin açıklamasına göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, okullar için 31 bin "bahçe güvenlik" kadrosu ayırdı. Okul bahçelerinin rutin güvenliğinin sağlanmasında bu yıl polis ve bekçilerin yerine, yeni istihdam edilen bu güvenlik personelleri aktif rol alacak.

Emniyet güçlerinin asli görevlerine odaklanmasını sağlarken, her okulun bahçesinde kesintisiz bir güvenlik denetimi oluşturulacak.

Okulların "risk derecesi"ne göre koruma

Yeni sistemde tüm okullar güvenlik risklerine göre sınıflandırıldı. Güvenlik kuvvetlerinin dağılımı da bu derecelendirmeye göre yapılacak: 1. ve 2. derece riskli okullarda bizzat polis memurları görev yapmaya devam edecek. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından her ay yapılacak toplantılarla bu okullardaki asayiş durumu yakından takip edilecek. 3. ve 4. derece riskli okullarda ise "okul ihtiyat görevlisi" olarak tanımlanan polisler ve yeni bahçe güvenlik personelleri koordineli çalışacak.

Fiziksel ve psikolojik takip

Bakan Çiftçi'nin "sistemde herhangi bir açık bırakmamayı hedefliyoruz" sözleriyle vurguladığı entegre takip sistemiyle, öğrencinin sadece fiziksel güvenliği değil, ruhsal sağlığı da korunacak.

Okul yönetimi tarafından psikolojik sıkıntısı veya tedavi ihtiyacı olduğu tespit edilen bir öğrenci, anında Sağlık Bakanlığı teşkilatına yönlendirilecek. Bu durumdan eş zamanlı olarak polisin ve jandarma kuvvetlerinin de haberi olacak. Böylece çocukların riskli durumlara düşmesi veya üzücü hadiselerin (geçmişte Maraş ve Urfa’da yaşanan örnekler gibi) tekrarlanması engellenecek.

Okul sonrası zaman denetimi

Belediyeler ve Gençlik ve Spor Bakanlığı da sürecin bir parçası olacak. Çocukların okul çıkışında internet kafelerde veya kontrolsüz alanlarda vakit geçirmemesi için "meşguliyet alanları" ve sosyal faaliyetler geliştirilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın ele aldığı bu yeni güvenlik modeliyle, 2026-2027 eğitim yılının "şiddetsiz" bir atmosferde sürdürülmesi hedefleniyor.