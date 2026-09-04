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Gündem
TRT Haber 04.09.2026 06:46

Yeni sezonun ilk balığı: Palamut

Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek Karadeniz’e açılan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu palamutla dönüyor. Palamut bolluğu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’deki tezgahlarda adeta bir şölen havası oluştururken, uygun fiyatlar vatandaşların palamuda olan özlemini gideriyor.

Yeni sezonun ilk balığı: Palamut
[Fotograf: AA]

Nisan ayının ortasından bu yana süren av yasağı boyunca teknelerinin bakımını yapan ve ağlarını ilmek ilmek onaran Karadenizli balıkçılar, 31 Ağustos gecesi saatler gece yarısını gösterdiğinde büyük bir heyecanla denize açıldı.

Yeni sezonun ilk günlerinde ağlara vuran bol miktardaki palamut, balıkçıların sezona dair umutlarını boşa çıkarmazken, Karadeniz’in bereketli sularından gelen bu müjde kıyıdaki hareketliliği de artırdı.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte Ordu’nun Perşembe ve Altınordu gibi sahil ilçelerindeki limanlara yanaşan teknelerden indirilen taze balıklar, bekletilmeden tezgahlardaki yerini aldı. Vatandaşlar, sezonun ilk gününden itibaren balıkçı çarşılarında yoğunluk oluşturmaya başladı.

Yeni sezonun ilk balığı: Palamut

Denizlerin "yolcusu" palamut

Palamudun bu denli bol olmasının arkasında, bu özel balığın denizlerdeki göç yolculuğu ve biyolojik döngüsü önemli bir rol oynuyor. Adriyatik’ten geçerek Marmara Denizi’nde bir süre dinlenen ve ardından Karadeniz’in serin sularına yönelen palamut, burada belirli bir boya ulaştıktan sonra tekrar geri dönüş yolculuğuna geçiyor. Bu doğal hareketlilik sayesinde palamut, İstanbul Boğazı’ndan Marmara’ya ve tüm Karadeniz kıyılarına yayılarak bölgedeki balıkçılık ekonomisinin can damarını oluşturuyor. 

Yeni sezonun ilk balığı: Palamut

Uygun fiyat

Tezgahlardaki hareketliliğin en büyük nedenlerinden biri de palamudun her bütçeye hitap eden uygun fiyatlarla satışa sunulması oldu. Ordu ve çevre illerde palamudun tanesi, büyüklüğüne göre 30 lira ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Hem satıcıları hem de tüketicileri memnun eden bu palamut bolluğu, satış alanlarında büyük bir canlılık yaratırken, vatandaşlar en çok tercih edilen balık olan palamuda büyük ilgi gösteriyor.

Yeni sezonun ilk balığı: Palamut

Balıkçılar, sezonun ilk günlerinde palamut fiyatlarının daha yüksek olduğunu ancak bolluk arttıkça fiyatların vatandaşın alım gücüne uygun bir seviyeye gerilediğini belirtiyor. Özellikle mezgit ve istavrit gibi diğer türlerin de avlanmasına rağmen, palamudun hem boyutu hem de lezzetiyle bu sezonun tartışmasız lideri olduğu görülüyor.

Yeni sezonun ilk balığı: Palamut

Balıkçılar sezona moralli başladı

Balıkçı esnafı, sezonun beklediklerinden çok daha bereketli başladığını ve denize açılan her teknenin dolu ağlarla kıyıya döndüğünü belirterek, bu durumun hem kendileri hem de taze balık bekleyen vatandaşlar için büyük bir moral kaynağı olduğunu vurguluyor.

Karadeniz’in çeşitli limanlarından gelen benzer haberler, palamut şöleninin tüm kıyı şeridinde sürdüğünü kanıtlarken, tüketiciler de fiyatların uygunluğundan ve balıkların tazeliğinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Tezgahlarda yaşanan bu görsel şölen ve alışveriş trafiği, av yasağının kalkmasının ardından denizlerin sunduğu cömertliğin sofralara en taze haliyle yansımasını sağlıyor.

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