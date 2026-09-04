ABD'de "Trump portreli" 1 dolar tedavülde

ABD Darphanesi (US Mint) tarafından basılan madeni paralar, 2 Eylül 2026 tarihi itibarıyla resmi olarak kullanılmaya başlandı.
Başkent Washington'daki ABD Darphanesi mağazasının önünde, yeni paranın tanıtımına ilişkin bilgilendirme afişleri asıldı. Tanıtım afişlerinde, paranın Amerikan bağımsızlığının 250. yılına atfen özel olarak tasarlandığı vurgulandı.
Söz konusu madeni paraların tedavüle girmesiyle birlikte, Washington'daki resmi satış noktalarında ve bankalarda hareketlilik yaşandığı gözlendi.