Açık 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 04.09.2026 07:42

ABD'de "Trump portreli" 1 dolar tedavülde

ABD Hazine Bakanlığı, Amerikan bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan ve üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer aldığı yeni 1 dolarlık madeni paraları tedavüle çıkardı.

ABD'de "Trump portreli" 1 dolar tedavülde
[Fotograf: AA]

ABD Darphanesi (US Mint) tarafından basılan madeni paralar, 2 Eylül 2026 tarihi itibarıyla resmi olarak kullanılmaya başlandı.

Başkent Washington'daki ABD Darphanesi mağazasının önünde, yeni paranın tanıtımına ilişkin bilgilendirme afişleri asıldı. Tanıtım afişlerinde, paranın Amerikan bağımsızlığının 250. yılına atfen özel olarak tasarlandığı vurgulandı.

ABD'de "Trump portreli" 1 dolar tedavülde

Söz konusu madeni paraların tedavüle girmesiyle birlikte, Washington'daki resmi satış noktalarında ve bankalarda hareketlilik yaşandığı gözlendi.

ETİKETLER
Donald Trump
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırılarını sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:00
Milli Mücadele'nin mihenk taşı Sivas Kongresi 107 yaşında
07:40
Yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi
06:57
Yeni sezonun ilk balığı: Palamut
06:36
Hafta sonu hava nasıl olacak?
06:33
Okullarda güvenlikte "topyekun" dönem
06:14
Türkiye ekonomisinin 2027-2029 rotası pazar günü açıklanacak
Bilecik'in yüksek kesimlerindeki renkli orman kuşları
Bilecik'in yüksek kesimlerindeki renkli orman kuşları
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI, milli güdüm kitleriyle hedefleri tam isabetle vurdu
Bayraktar AKINCI, milli güdüm kitleriyle hedefleri tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ