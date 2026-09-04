Parçalı Bulutlu 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.09.2026 10:26

Altın fiyatlarında son durum

Gram altın güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 950 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 359 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 227 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarında son durum
[Fotograf: AA]

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 6 bin 949 liradan tamamlamıştı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 950 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 359 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 227 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 0,2 değer kaybıyla 4 bin 461 dolardan alıcı buluyor.

Orta Doğu'daki askeri gerilimlerin henüz tam anlamıyla sönümlenmemesi, piyasalarda savaş riskine ilişkin endişelerin canlı kalmasına neden oluyor.

Halihazırda fiyatlamalar, dünya genelinde devam eden enflasyon riskini barındırırken, merkez bankalarının bu ay alacağı politika kararlarına ilişkin şahin tahminler öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırım beklentileri bir miktar zayıflasa da şahin öngörülerin varlığını koruması ve yüksek seyretmeye devam eden tahvil faizleri altın fiyatlarını baskılıyor.

Enerji tarafında kasım vadeli Brent petrol, varil başına 95 dolar civarındaki seyrini koruyor. ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin riskler ve İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırı endişeleri arz güvenliğini gündemde tutuyor.

Analistler, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve yatırımcılara Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini kaydetti.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
TCMB'den yeni düzenleme: Uzaktan kimlik tespitinde biyometrik veri kullanılabilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
KPSS maratonu pazar günü başlayacak
11:24
Yapay Zeka Büyüme Bölgeleri enerjinin rotasına göre şekillenecek
11:21
BM'ye göre İsrail'in Batı Şeria'daki ilhakını pekiştirme politikası uluslararası hukuka aykırı
11:19
Türkiye'nin mal ihracatındaki artış G20 ortalamasını aştı
11:17
Volkswagen 2030 yılına kadar 100 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu
11:16
Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 8 ayda 1 trilyon lirayı aştı
Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'dan Milli Botanik Bahçesi'ne ziyaret
Emine Erdoğan'dan Milli Botanik Bahçesi'ne ziyaret
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ