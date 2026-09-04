Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 5 şirkete el konuldu

Başsavcılığın talimatıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen incelemelerde, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı olan "Yılmaz Kimya", "Yılkim Kimya", "Erimer Kimya", "Mie Girişimcilik ve Makine" ile "Astra Polimer" isimli şirketler mercek altına alındı.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda, söz konusu şirketler üzerinden suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik şüpheli işlemler gerçekleştirildiği saptandı.

Dosyadaki bulgular üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adı geçen 5 şirket hakkında el koyma kararı verdi. Soruşturma kapsamında ayrıca, şirketlerin sahibi olduğu belirlenen şüpheli İrfan Yılmaz hakkında "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet birimlerinin koordinasyonunda devam eden soruşturmanın, örgütün finansal yapısına yönelik yeni deliller ışığında çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.