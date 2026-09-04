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TRT Haber 04.09.2026 16:44

Yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 42 gözaltı

Antalya ve Kayseri'de yeni nesil suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 10'u Antalya ve 32'si Kayseri'de olmak üzere 42 şüpheli gözaltına alındı.

Yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 42 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların huzurunu ve güvenliğini tehdit eden yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Gürlek, gençlerimi suça ve şiddete özendirmeye çalışan yapılara karşı adli ve güvenlik birimlerinin güçlü bir koordinasyon içerisinde hareket ettiğini vurguladı.

Bu kapsamda bugün Antalya ve Kayseri Cumhuriyet başsavcılıklarının, Antalya ve Kayseri İl Emniyet müdürlükleriyle koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 46 şüphelinin hedef alındığı operasyonlar gerçekleştirildi.

Antalya’da, üç ayrı yeni nesil suç örgütünün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden övdüğü veya örgütlerin eylemlerinde yer almaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 14 şüpheliye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri merkezli operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri’de ise 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil bir suç örgütüne yönelik, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyaller ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Operasyonları başarıyla yürüten Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Antalya ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüklerine ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, "Gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz. Yeni nesil suç örgütleri ve bunların tüm yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

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Akın Gürlek Antalya Kayseri Suç Örgütü
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