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Dünya
CBS News 04.09.2026 16:53

ABD'de memur adaylarını artık yapay zeka mülakat yapacak

ABD federal hükümeti, kamu personeli alım süreçlerini hızlandırmak amacıyla bazı iş başvurularında yapay zeka destekli mülakat sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor.

ABD'de memur adaylarını artık yapay zeka mülakat yapacak

Yaklaşık 1,9 milyon çalışanı bulunan federal hükümet, işe alımların ilk aşamasında uzun süredir özel sektörün gerisinde kaldığı yapay zeka teknolojisini test etmeye başlıyor.

İlk olarak tüm kurumlara yayılmayacak olan pilot uygulama, özel sektördeki teknoloji uzmanlarını iki yıllığına kamu görevlerine çekmek amacıyla başlatılan "Tech Force" programı adayları üzerinde denenecek.

Başvuru havuzunun taranmasında ve ilk aşama mülakatlarında CodeSignal adlı yapay zeka platformunun araçları kullanılacak.

Mülakatları yapay zeka ajanları yönetecek

Tech Force pilot programı kapsamında adaylar, önceden belirlenmiş standart soruları yönelten yapay zeka sanal temsilcileriyle görüşecek.

Sistem; sesli, görüntülü ya da metin tabanlı olarak gerçekleştirilen bu mülakatları kaydedecek ve dökümlerini çıkararak yöneticiler için özetleyecek. İşe alım sorumluları, nihai kararı vermek üzere adayların performanslarını bu yapay zeka özetleri ve dökümleri üzerinden inceleyip değerlendirebilecek.

Süreçlerin hızlandırılması ve insan denetimi

Hükümetin insan kaynakları birimi olan Personel Yönetimi Ofisi, kurumlara alım süreçlerinde yapay zekadan yararlanma tavsiyesinde bulunurken kritik personel kararlarında insan denetiminin mutlaka korunması gerektiğini belirtiyor.

Kamu yönetiminde sıkça eleştirilen hantal ve yavaş işe alım takvimini kısaltmayı amaçlayan yönetim, aynı zamanda yaşlanan kamu iş gücünü dengelemek adına yeni istihdamın en az üçte birinin kariyerinin başındaki genç profesyonellerden oluşmasını hedefliyor.

Yetkililer, pilot uygulamanın ardından yapay zekanın önümüzdeki yıllarda kamu mülakatlarında çok daha yaygın bir standart haline geleceğini ifade ediyor.

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