"MEB Söz Varlığı Bilgi Ağı" ekimde tanıtılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin dil gelişimlerinin bilimsel verilerle izlenmesi, söz varlıklarının yaş ve sınıf düzeylerine göre belirlenmesi, Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarının desteklenmesi ve eğitim süreçlerine ilişkin verilerin bilimsel yöntemlerle ortaya konulması amacıyla hayata geçirilen Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi'ne yönelik çalışmalar devam ediyor.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında ders kitapları, ders materyalleri ve etkinlik kitaplarında yer alan sözcük, terim, atasözü, deyim, kalıp söz, kısaltma ve özel ad gibi söz varlığı unsurları, kullanım bağlamlarıyla belirlenerek kayıt altına alındı.

Bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler, öğrencilerin yaş ve sınıf düzeylerine uygun hedef söz varlığının belirlenmesine yönelik bilimsel çalışmaların temelini oluşturacak.

Projenin ilk ürünü "MEB Söz Varlığı Bilgi Ağı"

Öğrencilerin karşılaştığı eğitim içeriklerinin çözümlenmesiyle elde edilen veriler, öğretmenlerin alan uzmanlığı ve yapay zeka sistemlerinin desteğiyle belirlenip sınıflandırılarak özel amaçlı öğrenci derlemi niteliğindeki "MEB Söz Varlığı Bilgi Ağı" oluşturuluyor.

Projenin ilk ürünü olan Bilgi Ağı'nın, eğitim içeriklerinin söz varlığı bakımından incelenmesine ve öğrencilerin dil gelişiminin kanıta dayalı olarak izlenmesine imkan sağlaması hedefleniyor.

Sistem aracılığıyla bir sözcüğün anlamlarının yanı sıra ders kitaplarında kaç kez ve kaç farklı kaynakta kullanıldığı, sınıf ve ders düzeylerine göre dağılımıyla kullanım bağlamlarının incelenebilmesi, elde edilen veriler üzerinden söz varlığı çeşitliliği, sözcük sıklığı, sözcük türleri, sınıf ve alanlara özgü söz varlığı gibi farklı analizlerin gerçekleştirilebilmesi planlanıyor.

Toplam 18 iş paketinden oluşan projede öğretmenler, öğretim üyeleri, uzmanlar ve yazılımcılar birlikte görev yapıyor.

Çalışmalar Bakan Tekin'e sunuldu

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve MEB Söz Varlığı Bilgi Ağı hazırlıklarına yönelik son gelişmeler, proje ekibi tarafından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sunuldu.

Sunumda, Bakan Tekin'e projenin amacı, kapsamı, yürütülen çalışma süreçleri, mevcut durum, tamamlanan çalışmalar ve proje kapsamında yazılımcı öğretmenler tarafından geliştirilen yazılımlar hakkında bilgi verildi, MEB Söz Varlığı Bilgi Ağı'nın yapısı, kullanım alanları ve eğitim süreçlerine sağlayacağı katkılar da ayrıntılı aktarıldı.

MEB Söz Varlığı Bilgi Ağı'nın yalnızca bir veri tabanı olmadığı belirtilen sunumda, öğretmenler, ders kitabı yazarları, araştırmacılar ve Bakanlık birimleri için eğitim içeriklerinin söz varlığı açısından incelenmesine imkan sağlayacak kapsamlı bir karar destek aracı olarak tasarlandığı vurgulandı.

Ekimde kamuoyuna tanıtılacak

Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla MEB Söz Varlığı Bilgi Ağı'nın ekimde düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna tanıtılması planlanıyor.

Proje kapsamında öğrencilerin söz varlığının belirlenmesi ve izlenmesine yönelik bilimsel çalışmaların yanı sıra eğitim içeriklerinin niteliğinin geliştirilmesine, Türkçenin eğitim ortamlarında daha etkili kullanılmasına ve öğrencilerin söz varlığının planlı ve izlenebilir biçimde geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam edecek.