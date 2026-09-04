EGM'den 'sahte noter' dolandırıcılığına karşı uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından araç alım-satım işlemlerinde "sahte noter" dolandırıcılığına karşı uyarıcı bir video paylaştı.

Videoda, kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtarak araç alım-satım işlemi öncesinde "kapora, dosya masrafı veya sözde güvenli ödeme bedeli" adı altında para isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Noterliklerin telefon veya mesaj yoluyla kişisel hesaplara para gönderilmesini asla talep etmeyeceğinin belirtildiği videoda, "Araç alım-satım işlemlerinde 'Güvenli Ödeme Sistemi' sadece noterliklerde gerçekleştirilmektedir. Şüpheli bir durumla karşılaştığınızda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirin." ifadelerine yer verildi.