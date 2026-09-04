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Türkiye
AA 04.09.2026 15:27

Mersin'de 3 bin 500 kova bozuk turşu ele geçirildi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir işletmede ele geçirilen her biri yaklaşık 20 kilogramlık 3 bin 500 kova bozuk turşu imha edildi.

Mersin'de 3 bin 500 kova bozuk turşu ele geçirildi

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Karaduvar Mahallesi'ndeki bir işletmede sağlıksız koşullarda turşu üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Adrese giden zabıta ekipleri, ruhsatsız işletmenin kendi üretiminin yanı sıra çeşitli firmaların isim ve etiketini kullanarak sahte üretim de gerçekleştirdiğini belirledi.

Mersin'de 3 bin 500 kova bozuk turşu ele geçirildi

Ekipler, uygunsuz koşullarda turşu üretim ve paketlemesi yapılan işletmede her biri yaklaşık 20 kilogramlık 3 bin 500 kova bozuk turşu ele geçirdi.

Faaliyetten men edilen işletmeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 58 bin lira idari para cezası uygulandı, ele geçirilen turşular imha edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, genel temizlik koşulları kötü olduğu için işletmeye kendilerinin de idari ceza uyguladığını belirtti.

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