İstanbul'a evde bakım yardımı için 6,4 milyar lira aktarıldı

Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış programına katılan Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, yaşlıların huzur içinde vakit geçirebilecekleri, aktif ve sağlıklı yaşlanmanın güzel bir örneği olacak merkezin açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Göktaş, merkezin 114 yatak kapasitesine sahip bir huzurevi olduğunu belirterek, yaşlıların bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini aynı çatı altında alabileceklerini ifade etti.

Bir toplumun gücünün, hayatın her döneminde insanına gösterdiği özenle anlaşıldığını belirten Göktaş, "Büyüklerine değer veren, onların tecrübesini geleceğe taşıyan toplumlar, kökleri sağlam bir gelecek üzerine inşa edilir. Bu anlamda büyüklerimiz aslında bizim hem ailemizin hem de toplumumuzun temeli. Büyüklerimiz uzun yıllardır hem ailelerine, hem topluma, hem bizim geleceğimize çok büyük zaman sarf eden, büyük emek veren çınarlarımız. Onlara hizmet etmek, onlara sahip çıkmak aslında bir görevden öte bir vefa borcudur." diye konuştu.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyükleri her daim baş üstünde tutan bir anlayışla 7'den 70'e tüm vatandaşlara yönelik çalışmalar yürüttüklerini ve birçok alanda hizmetleri geliştirme imkanı bulduklarını kaydetti.

Son 24 yılda eser ve hizmet siyasetinin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde özellikle sosyal politikalar alanında devrim niteliğinde çalışmaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşlılarımızın sağlıklı ve aktif bir şekilde evlerinde hizmet alabilmeleri için Vefa hizmetlerimizi Türkiye genelinde genişlettik. Vefa hizmetiyle devletimizin yaşlılarımıza evlerinde destek sunduğu ve onların her ihtiyacını evlerinde karşıladığı çok kıymetli bir çalışma yürütüyoruz. Bununla beraber evde bakım yardımıyla evinde yaşlısına, engellisine bakanlara yönelik çok önemli bir sosyal politikayı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yine hayata geçirdik. Bu kapsamda da sadece İstanbul'da ocak ayından bugüne evde bakım yardımı kapsamında 6,4 milyar lira kaynak aktardık. Türkiye genelinde 516 bin hanemiz, evde bakım yardımıyla büyüğüne, yaşlısına, engellisine bu kapsamda destek oluyor. Bu çok önemli bir sosyal politika. Dünyada eşi benzeri çok nadir görülen bir destek. Bu kapsamda da hem kurumsal bakımı hem evde bakımı güçlendirecek çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz."

Göktaş, diğer yandan aktif ve sağlıklı yaşlanmaya önem verdiklerini kaydederek, Vefahane modeliyle birlikte 43 Gündüzlü Aktif Yaşam Merkezi'ni hayata geçirdiklerini, amaçlarının bu çalışmaları Türkiye genelinde yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.

492 huzurevinde 30 bin vatandaşa hizmet veriliyor

Türkiye genelinde 492 huzurevinde yaklaşık 30 bin vatandaşa yatılı hizmet verdiklerini dile getiren Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri modelini de Türkiye geneline yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Göktaş, "Bu köklü hafızayı Türkiye'nin geneline ulaştırmaya, büyüklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün açtığımız bu huzurevi de benzer şekilde İstanbul'daki hizmetlerimizin en güzel örneklerinden bir tanesi. Burada büyüklerimizin farklı ihtiyaçları gözetilecek, aynı zamanda atölye çalışmaları olacak. Alanında uzman personelimizle hem rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanacak hem de aktif ve sağlıklı yaşlanma kapsamında becerilerini güçlendirecekler." ifadelerini kullandı.