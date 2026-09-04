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Türkiye
AA 04.09.2026 14:35

878 bin 840 çocuk "sağlık elçisi" oldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "878 bin 840 evladımızı "sağlık elçisi" yaptık. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizdeki Bebek, Çocuk ve Genç Akademilerimizle de yaklaşık 1 milyon kişiye sağlık eğitimleri verdik." dedi.

878 bin 840 çocuk "sağlık elçisi" oldu

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Halk Sağlığı Haftası'nın ikinci gününde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" temasıyla çocukların sağlığına odaklandıklarını belirtti.

Çocukların küçük yaşta sağlık bilinci kazanması, sağlıklı alışkanlıklarla büyümesi için çalıştıklarını aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz interaktif eğitim istasyonlarında 112 acil sağlık hizmetlerinden afet bilincine, sağlıklı beslenmeden hareketli yaşama kadar pek çok konuda uygulamalı eğitimler verdik. 878 bin 840 evladımızı "sağlık elçisi" yaptık. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizdeki Bebek, Çocuk ve Genç Akademilerimizle de yaklaşık 1 milyon kişiye sağlık eğitimleri verdik. Siz yeter ki sağlıkla büyüyün, biz sizin için çalışmaya devam edeceğiz."

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Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanlığı Çocuk
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