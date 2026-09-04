Parçalı Bulutlu 29.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.09.2026 15:13

Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm bakanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu, ilk toplantısını yaptı.

Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı

Resmi Gazete'de 9 Mart 2026'da yayımlanan "Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik" kapsamında YÖK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm bakanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantıda, kamu kurumlarında eğitim süreçlerinin daha etkin, düzenli ve izlenebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak "Kamu Personeli Bilgi Sistemi"nde yer alan "Hizmet İçi Eğitim Modülü" tanıtıldı ve kurumların kullanımına açıldı.

Ayrıca aday memurların temel eğitim konuları, ders kitapları ve soru kitapçıklarının yönetmelikte yer alan konulara göre kapsamının genişletilerek güncellenmesi ve "Hizmet İçi Eğitim Modülü" üzerinden kamu kurumlarının kullanımına sunulması kararları alındı.

Toplantıda, devlet memurlarının hizmet içi eğitimlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile hizmet içi eğitim önerileri de gündeme geldi.

ETİKETLER
YÖK Memur
Sıradaki Haber
İstanbul'a evde bakım yardımı için 6,4 milyar lira aktarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
İran Petrol Bakanı: ABD-İsrail'in hedef aldığı rafineriler büyük oranda yeniden inşa edildi
16:01
Erdoğan: En utanç verici kitap katliamları darbe dönemlerinde yaşandı
15:28
Mersin'de 3 bin 500 kova bozuk turşu ele geçirildi
15:22
Türk askeri, Kosovalı çocuklar için oyun parkı kurdu
15:52
Deniz Göktaş'ın 9 yıl 8 aya kadar hapsi istendi
14:52
Denizolgun'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktora tutuklama talebi
Gaziantep'te yüksek tepelerde kurutmalıklar renk cümbüşü oluşturdu
Gaziantep'te yüksek tepelerde kurutmalıklar renk cümbüşü oluşturdu
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'dan Milli Botanik Bahçesi'ne ziyaret
Emine Erdoğan'dan Milli Botanik Bahçesi'ne ziyaret
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ