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Türkiye
TRT Haber 04.09.2026 01:53

Üsküdar'da 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

İstanbul Üsküdar Belediye Meclisinin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Üsküdar'da 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

Açıklama, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapıldı.

Açıklamada, "Üsküdar Belediye Meclisinin CHP'li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı" ifadesi kullanıldı.

4 meclis üyesinin AK Parti'ye katılımı dolayısıyla AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığında program düzenlendi.

Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Üyelerin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması ile Üsküdar Belediye Meclisinde 23 CHP'li, 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi bulunuyor.

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