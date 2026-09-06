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Dünya
AA 06.09.2026 02:16

Kremlin: Putin, ABD'li temsilcilerle Ukrayna krizini ve ikili ilişkileri görüştü

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşmesinde Ukrayna krizi ve ikili ilişkilerin ele alındığını söyledi.

Kremlin: Putin, ABD'li temsilcilerle Ukrayna krizini ve ikili ilişkileri görüştü

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova'ya ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bunun sekizinci ziyaret olduğuna dikkati çeken Uşakov, ABD'li temsilcilerin Putin tarafından kabul edildiğini kaydetti.

Putin'in, Trump'ın temsilcileriyle görüşmesi sona erdi
Putin'in, Trump'ın temsilcileriyle görüşmesi sona erdi

Görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğünü, yapıcı, güvene dayalı ve faydalı olduğunu belirten Uşakov, görüşmede Ukrayna krizinin çözümü ve diğer güncel konuların ele alındığını bildirdi.

"Krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı"

Uşakov, Putin'in görüşmede, ABD'nin Ukrayna konusunda arabuluculuk rolünü takdir ettiğini, Trump'a meselenin çözümüne yönelik girişimlerinden dolayı teşekkür ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Görüşmede, son derece ciddi konular ele alındı. Rus tarafı, (Ukrayna'da) yürütülen özel askeri operasyon seyrinde oluşan durumla ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Rus ordusunun cephede ilerlediği ve belirlenen hedeflere ulaşılacağı belirtildi. Elbette, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı. Putin, Amerikalılarla meseleye siyasi diplomatik çözümlerin bulunmasına yönelik ortak çalışmaları sürdürmeye hazır olduğunu teyit etti."

ABD'li temsilcilerin Moskova'daki temaslarının ardından Kiev'e geçeceğine işaret eden Uşakov, "Witkoff ve Kushner, Putin'in Ukrayna krizinin kalıcı barışçıl çözümüne dair değerlendirmelerini yarın Kiev'de yapacakları temaslarda kullanacakları konusunda söz verdi." dedi.

Uşakov, ABD'li temsilcilerin bu ziyarete ciddi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Onlar, yalnızca çatışmaların bir an önce sona ermesine yönelik isteklerini dile getirmekle kalmadı, olası çözüm yollarına ilişkin çeşitli öneriler de sundu." ifadelerini kullandı.

"Görüşmede, ekonomik konular istişare edildi"

Putin'in görüşmede Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin de ele alındığı bilgisini paylaşan Uşakov, "Ekonomik konular ile Rusya ve ABD arasında uygulanabilecek büyük ve karşılıklı fayda sağlayan projeler ayrıntılı şekilde istişare edildi." diye konuştu.

Uşakov, Rus ve ABD liderlerinin kişisel temaslarına devam edecekleri, Witkoff ve Kushner üzerinden yürütülen çalışmaların sürdürüleceği konusunda mutabık kalındığını kaydetti.

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