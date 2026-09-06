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Ekonomi
TRT Haber 06.09.2026 06:27

Ekonomide 3 yıllık yol haritası bugün açıklanacak

2027-2029 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program'da hazırlıklar tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası bugün belli olacak. Büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makro ekonomik başlıklarda hedefler ortaya konulacak. Türkiye'nin yapısal reform ajandası paylaşılacak.

Ekonomide 3 yıllık yol haritası bugün açıklanacak

Enflasyondan büyümeye, ihracattan istihdama... Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikaları belirlenecek. 2027-2029 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program bugün açıklanacak.

İstişareye dayalı bir anlayışla hazırlanan Orta Vadeli Program'da sona gelindi.

Makroekonomik politika çerçevesi ve hedefleri ortaya konacak. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı destekleyen yapısal reformlar hayata geçirilecek.

Program kapsamında gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da güçlendirilmesi planlanıyor.

Kamu ve özel sektör için öngörülebilirliğin de artırılması amaçlanıyor.

"Stratejik öncelikleri de güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz"

Orta Vadeli Program çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülüyor. İlgili bakanlık ve kurumlar da sürece katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programa dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dünya ve bölgede risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde istikrar içinde öngörülebilir politikalar izlediklerini vurguladı.

"Yeni stratejik öncelikleri de güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz." ifadesini kullandı.
Yılmaz, programa kurumsal birikimi ve ortak aklı yansıttıklarını da belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler Cevdet Yılmaz Enflasyon
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