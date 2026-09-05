Ekonomide 3 yıllık yol haritası yarın kamuoyuyla paylaşılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğinde olan Orta Vadeli Programı detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

Yılmaz, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Dünya ve bölgemizde risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde; istikrar içinde öngörülebilir politikalar izlerken, yeni stratejik öncelikleri de güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz. Ülkemizin kurumsal birikimini ve ortak aklını yansıttığımız Programın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."