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Ekonomi
TRT Haber 05.09.2026 22:36

Ekonomide 3 yıllık yol haritası yarın kamuoyuyla paylaşılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Programı yarın kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

Ekonomide 3 yıllık yol haritası yarın kamuoyuyla paylaşılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğinde olan Orta Vadeli Programı detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

Yılmaz, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Dünya ve bölgemizde risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde; istikrar içinde öngörülebilir politikalar izlerken, yeni stratejik öncelikleri de güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz. Ülkemizin kurumsal birikimini ve ortak aklını yansıttığımız Programın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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