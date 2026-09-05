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Gündem
AA 05.09.2026 22:51

Silivri açıklarında batan gemi 720 metre derinlikte görüntülendi

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan ve dün "TCG Akın" tarafından 720 metre derinlikte yeri tespit edilen "Tuğberk İmamoğlu" gemisi uzaktan kumandalı su altı aracıyla (ROV) görüntülendi.

Silivri açıklarında batan gemi 720 metre derinlikte görüntülendi
[Fotograf: AA]

Marmara Denizi'nde, 2 Eylül'de "MT Alsu" ile "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemilerin çarpışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin batması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere birçok kurum ile kuruluş katılıyor.

Çalışmalarda 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 insansız hava aracı, 1 uçağın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait su altında arama yapan TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi de yer alıyor.

Dün, "TCG Akın" tarafından Silivri'nin yaklaşık 18 mil açığında ve 720 metre derinlikte yeri tespit edilen "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin deniz altındaki görüntüleri uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) tarafından kaydedildi.

Deniz tabanında bulunan geminin adının net şekilde görüntülerde yer aldığı belirlendi.

Silivri açıklarında batan gemi 720 metre derinlikte bulundu
Silivri açıklarında batan gemi 720 metre derinlikte bulundu

Ne olmuştu?

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki "MT Alsu" tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo sac taşıyan "Tuğberk İmamoğlu" isimli kuru yük gemisi, 2 Eylül saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpışmış, 10 kişilik mürettebatın bulunduğu "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemi batmıştı.

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