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TRT Haber 05.09.2026 09:34

Silivri açıklarında batan gemi 720 metre derinlikte bulundu

Silivri açıklarında meydana gelen kazada batan gemi, kaza bölgesinin yaklaşık 50 metre yakınında, 720 metre derinlikte bulundu. Geminin üzerinde yer alan “Tuğberk İmamoğlu” yazısı, ROV cihazıyla tespit edildi.

Silivri açıklarında batan gemi 720 metre derinlikte bulundu

İstanbul'un Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde aralıksız sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Akın gemisinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, batan geminin enkazına ulaşıldı.

TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile derinlerde gerçekleştirdiği taramalar neticesinde tespit edilen gemideki kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen operasyon hızlandırıldı.

740 saati aşkın arama-kurtarma mesaisi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü koordinasyonunda denizden ve havadan sürdürülen faaliyetler kesintisiz devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında 2-4 Eylül tarihleri arasında; 21 farklı yüzer unsurla toplam 634 saat 55 dakika, 9 farklı hava unsuruyla 28 sortide toplam 105 saat 22 dakika tarama yapıldı.

Su altı ve deniz yüzeyini kapsayan operasyonlarda, toplam 30 farklı unsurla şu ana kadar 740 saat 17 dakikalık faaliyet icra edildiği bildirildi.

Aileler kıyıda bekliyor

Kayıp 10 denizcinin Silivri sahilinde kendileri için ayrılan irtibat noktasında bekleyen aileleri, ekipler tarafından sahadaki her gelişmeyle ilgili düzenli olarak bilgilendiriliyor. Çalışmaları İstanbul Valisi Davut Gül de bölgeden takip ediyor.

Kazaya karışan geminin iki kaptanı tutuklandı

Öte yandan olaya ilişkin adli soruşturma da genişletilerek devam ediyor. Kazaya karışan ve Silivri açıklarında demirlenen "Alsu" adlı diğer gemide teknik incelemeler sürerken, gözaltına alınan 6 mürettebattan geminin 1'inci ve 3'üncü kaptanının çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

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