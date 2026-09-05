Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 14 gözaltı

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Kararlar doğrultusunda zanlıların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işledikleri yönünde delil elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 7 kişinin ise yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.