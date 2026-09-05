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AA
HABER GİRİŞ
05.09.2026 10:04
, 05.09.2026 10:06
İran basını: Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinde patlama sesleri
İran basını: Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinden patlama sesleri duyuldu.
Ayrıntılar geliyor...
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