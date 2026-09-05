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Dünya
AA 05.09.2026 10:04

İran basını: Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinde patlama sesleri

İran basını: Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinden patlama sesleri duyuldu.

İran basını: Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinde patlama sesleri

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