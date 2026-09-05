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Dünya
AA 05.09.2026 09:42

Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1342'ye çıktı

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1342'ye yükseldiği bildirildi.

Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1342'ye çıktı

Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal polisi, ülkede meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1342'ye çıktığını, kayıp 4 bin 886 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Selde hayatını kaybedenlerin cenazelerinin 8 farklı bölgeden çıkarıldığını belirten polis, cenazelerin 360'ının Chitwan, 230'unun Batı Nawalparasi, 222'sinin Doğu Nawalparasi, 192'sinin Nuwakot, 160'ının Rasuwa, 73'ünün Gorkha, 67'sinin Dhading ve 38'inin Tanahun'da bulunduğunu aktardı.

Polis, afet bölgelerinde arama-kurtarma, yardım dağıtımı, cesetlerin çıkarılması ve diğer acil durum operasyonları için 7 bin 912 polisin görevlendirildiğini belirtti.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

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