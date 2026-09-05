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Gündem
AA 05.09.2026 09:31

Bakan Çiftçi'den şehit polis memuru için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da trafik uygulamasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi'den şehit polis memuru için taziye mesajı

Çiftçi, sosyal medya hesabındaki mesajında, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Topatan'ın, dün Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında korsan taksicilik yaptığı belirlenen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandığını belirtti.

Topatan'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildiren Çiftçi, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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İçişleri Bakanlığı Mustafa Çiftçi
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