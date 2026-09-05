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TRT Haber 05.09.2026 00:33

12 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

12 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükelçilik atamaları gerçekleştirildi.

Buna göre; Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Haydar Kerem Divanlıoğlu, Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kaan Esener, Finlandiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ayşe Hilal Sayan Koytak, Bahreyn Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Necati Sancaktutan, Umman Sultanlığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüsayin Ergani, Namibya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fikriye Aslı Güven, Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fatih Yıldız, Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fahri Türker Oba, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Alper Aktaş, Somali Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ferhat Alkan, Gambiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Özgür Gökmen, Mozambik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ayça Oşafoğlu İnam atandı.

Ayrıca Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Alp Işıklı ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatih Ulusoy merkeze alındı.

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