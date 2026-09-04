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Gündem
AA 04.09.2026 22:53

Girne açıklarında naaşları bulunan 2 kadının kimliği belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olduktan sonra batan yolcu gemisinden kaybolan ve arama çalışmaları sonucunda naaşları bulunan 2 kadın yolcunun kimliğini açıkladı.

Girne açıklarında naaşları bulunan 2 kadının kimliği belli oldu
[Fotograf: AA]

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Girne açıklarında alabora olan geminin batığından bu sabah çıkarılan iki kadının kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Üstel, KKTC polisinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda iki kadının Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat olduğunun belirlendiğini ve ailelerine bilgi verildiğini aktardı.

Başbakan Üstel, son 2 kimlik tespit çalışmasından sonra batan gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 12, kayıp yolcuların sayısının ise 16 olarak teyit edildiğini ifade etti.

Kayıpların bulunabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği ve KKTC'nin ilgili tüm birimlerinin katılımı ile çalışmaların 7/24 esasına göre hiç ara verilmeden devam ettiğini ifade eden Üstel, sahadaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini vurguladı.

Girne'deki gemide can kaybı 12'ye yükseldi
Girne'deki gemide can kaybı 12'ye yükseldi

Ne olmuştu?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC, geminin batmasının ardından 12 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 16 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildiriliyor.

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