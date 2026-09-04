Açık 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.09.2026 23:33

İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere bu akşam düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi yaralandı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, işgalci İsrail savaş uçakları bu akşam Sur ilçesine bağlı Remadiyye beldesinde bir evi hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı, ambulansların yaralıları bölgeden almak üzere olay yerine sevk edildiği belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Nebatiye kentinin eteklerindeki Ruveys Mahallesi'ndeki yetimhane çevresine hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Nebatiye'nin Yukarı Nebatiye bölgesindeki Debşe Tepesi çevresinin de iki dalga halinde düzenlenen hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Doğu Zutar beldesine düzenlediği hava saldırısı sonucu da büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

İsrail'in saldırılarıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

ETİKETLER
İsrail Lübnan Savaş
Sıradaki Haber
BM: Kışın yaklaşmasıyla çadırlarda yaşayan Gazzelilerin sağlık riskleri artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:11
Antalya'da suç örgütlerini öven sosyal medya paylaşımlarına operasyon: 10 gözaltı
00:07
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Antalya'da yakalandı
23:49
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin yargı çevresi Gelibolu Adliyesine bağlandı
23:33
Bolu Belediyesine 'hayalet araç' operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
23:02
Girne açıklarında naaşları bulunan 2 kadının kimliği belli oldu
23:34
BM: Kışın yaklaşmasıyla çadırlarda yaşayan Gazzelilerin sağlık riskleri artıyor
İşgalci İsrail, Cenin'deki Filistinlilerin geçim kaynağı ağaçları söküyor
İşgalci İsrail, Cenin'deki Filistinlilerin geçim kaynağı ağaçları söküyor
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'dan Milli Botanik Bahçesi'ne ziyaret
Emine Erdoğan'dan Milli Botanik Bahçesi'ne ziyaret
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ