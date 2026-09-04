İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi yaralandı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, işgalci İsrail savaş uçakları bu akşam Sur ilçesine bağlı Remadiyye beldesinde bir evi hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı, ambulansların yaralıları bölgeden almak üzere olay yerine sevk edildiği belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Nebatiye kentinin eteklerindeki Ruveys Mahallesi'ndeki yetimhane çevresine hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Nebatiye'nin Yukarı Nebatiye bölgesindeki Debşe Tepesi çevresinin de iki dalga halinde düzenlenen hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Doğu Zutar beldesine düzenlediği hava saldırısı sonucu da büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

İsrail'in saldırılarıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.